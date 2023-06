Der DAX dümpelte in den vergangenen Wochen um die Marke von 16.000 Punkte, doch mit der Ruhe im Handel könnte es bald vorbei sein. Am Mittwoch wird die US-Notenbank ihren Zinsentscheid verkünden, am Donnerstag die EZB und die chinesische Zentralbank. Zunächst stehen aber wichtige Inflationsdaten aus den USA am Dienstag an. Die Anleger halten sich im DAX im Vorfeld einer potenziell richtungsweisenden Woche zunächst weiter zurück. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

