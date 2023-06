Zum Start in die neue Handelswoche dürften die Bäume für Energietitel wie BP nicht in den Himmel wachsen. So haben die Ölpreise weiter nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73,91 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für WTI fiel um 84 Cent auf 69,33 Dollar. Am Ölmarkt dominieren derzeit die Nachfragesorgen, während Produktionskürzungen durch große Förderländer wie zuletzt Saudi-Arabien eher beiseite geschoben ...

