Liebe Leserinnen und Leser, in den letzten Wochen zeigten sowohl Plug Power als auch Nel Asa aus Norwegen Schwäche. Nun entsteht am Wasserstoff- und Brennstoffzellenmarkt ein Wettstreit, zumindest in Bezug auf die Börsen. Am Freitag lag Nel Asa mit einem Plus von über 2 % vorne. Wer wird sich mittelfristig durchsetzen? Plug Power hätte gute Chancen haben können, doch der Freitagshandel brachte Überraschungen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...