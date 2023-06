Der Schweizer Vermögensverwalter geht über das Dual-Listing sowohl an die New Yorker, als auch an die Zürcher Heimatbörse Die Gesellschaft mit Sitz in Genf entscheidet sich für einen vorgezogenen Börsengang.

Benjamin Hain, CEO der Swiss Investment Solution erklärt die mit der Notierung am New Yorker Parkett (NYSE) verbundenen Ziele. Er sei sicher, dass dieser Schritt die Position des Vermögensverwalters als globaler Lösungsanbieter weiter stärke und gleichzeitig den Wachstumskurs in den USA beschleunigen werde. Neben dem NYSE werden die Papiere an der Heimatbörse in Zürich (SIX) platziert.

Man hatte bereits am Montag auf eine "starke Nachfrage" von Investoren verwiesen und den Gang aufs Parkett vorgezogen. Der Börsengang findet nun am 08. September 2023 statt, was Branchenkenner für einen genialen Schachzug halten. Am 15. September findet der vierteljährliche "Hexensabbat" an der Börse statt. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus, Aktienkurse und auch Indizes können ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Deswegen wurde der Begriff "Hexensabbat" geprägt.

Eigentlich war das Debüt für Ende des Jahres geplant. Das Angebot sei aber schon nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet gewesen, begründete das Unternehmen seine Entscheidung am Donnerstag. Die Anleger reagierten äußerst positiv auf diesen Schritt, schließlich ist der frühere Börsengang gleichzusetzen mit einer früheren Rendite.

Ernst Young, sowie die KPMG, hatten den Unternehmenswert des Genfer Vermögensverwalters auf 3,6 Milliarden Euro taxiert. Eine Bewertung von 3,6 Milliarden Euro für die Swiss Investment Solution sei sogar noch unterbewertet, sagen Insider und prognostizieren der Aktie einen erfolgreichen Start an beiden Börsenplätzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230612154762/de/

Contacts:

Kontakt:

Andrin Sutter

Swiss Investment Solution

+41 61 505 00 02