FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand um Volkswagen-Chef Oliver Blume bereitet einem Zeitungsbericht zufolge einen Umbau von Europas größtem Autohersteller vor. In einem ersten Schritt sollen die Kosten sinken und das Konzerngefüge neu geordnet werden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. "Wir müssen handeln, da wir sonst den Anschluss an die Konkurrenz verlieren", so ein Topmanager gegenüber der Zeitung. Am Dienstag befasse sich der Aufsichtsrat mit dem Thema. Die Eckdaten sollen dann am 21. Juni auf einem Kapitalmarkttag Investoren vorgestellt werden.

Der größte Handlungsbedarf werde bei Audi und der Kernmarke VW gesehen, so das Handelsblatt weiter. Allein die sogenannte "Markengruppe Volumen", zu der unter anderem VW, Skoda und Seat gehören, müsse ihr Ergebnis jährlich um etwa 3 Milliarden Euro erhöhen. Doppelte Entwicklungsarbeiten sollten eingedämmt und die deutschen Werke besser auslasten werden. Zudem seien kurzfristige Einsparungen in Einkauf und Vertrieb geplant. Konzernweit dürfte sich die avisierte Ergebnissteigerung auf über 5 Milliarden Euro summieren.

Von VW hieß es auf Anfrage, dass CEO Blume seit seinem Amtsantritt einen "konsequenten 10-Punkte-Plan" eingeführt habe, der die wichtigsten operativen und strategischen Themen für den Konzern adressiere. "Diesen Plan setzt er gemeinsam mit Konzernvorstand und den Markenverantwortlichen seitdem um", so ein Sprecher. Dazu gehörten Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Mobilitätslösungen, der Neuausrichtung von Cariad oder der Einführung eines Performance-Programms für die Marke VW. Zu den vom Handelsblatt konkret genannten Summen etwa zur Ergebnissteigerung wollte sich VW nicht äußern.

June 12, 2023 02:42 ET (06:42 GMT)

