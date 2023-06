SAP - Hier geht's nicht weiter

Ingmar Königshofen,

Insbesondere die steilen Zinserhöhungen der letzten Monate brachten Technologiewerte massiv unter Druck, ein Großteil hat sich aber von seinen zum Teil historischen Tiefständen zuletzt lösen können, ähnlich wie die deutsche Softwareschmiede SAP. Allerdings kommt das Papier nicht an den Verlaufshochs aus Ende 2021 vorbei und läuft Gefahr an dieser Stelle ein Topping-Muster auszubilden. Zum Glück wurde aber im Vorfeld ein mittelfristiges Kaufsignal etabliert

Das letzte markante Verlaufshoch markierte SAP bei 143,32 Euro im August 2020, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich ging das Papier in einen geordneten Abwärtstrend über und fiel bis Mitte September letzten Jahres auf 79,58 Euro zurück. Dort fand die Aktie ausreichend Halt um einen Trendwechsel zu vollziehen, im Frühjahr dieses Jahres gelang es sogar den vorausgegangenen Abwärtstrend durch einen dynamischen Kursanstieg unmittelbar auf 125,10 Euro zu beenden und damit ein mittelfristiges Kaufsignal zu aktivieren. Die steile Rallye der letzten Monate dürfte allerdings nicht folgenlos bleiben, es könnte sich durchaus noch eine größere Konsolidierung in den nächsten Wochen entwickeln.

Abschläge für Long-Positionen interessant

Scheitert SAP endgültig mit einem Kursanstieg über das Niveau von rund 125,50 Euro, müssten sich Investoren bei einem Bruch des laufenden Aufwärtstrends sowie einem Abschlag unter das Niveau von 118,70 Euro auf Verluste zurück auf die Horizontalunterstützung von 112,78 und darunter sogar das runde Niveau von 110,00 Euro einstellen. Letztere Marke würde sich im Rahmen eines Pullbacks anschließend für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, sofern sich an dieser Stelle dann eine Stabilisierung abzeichnet. Eine unmittelbare Fortsetzung der Rallye wird ziemlich schwierig werden, um an die Verlaufshochs aus 2020 bei 143,32 Euro anzuknüpfen, würde es Wochenschlusskurse oberhalb von 130,00 Euro erfordern.

Widerstände: 125,10; 125,50; 126,28; 128,06; 129,74; 130,98 Euro

Unterstützungen: 121,38; 118,96; 117,82; 116,08; 112,78; 111,54 Euro

SAP in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.05.2022 - 09.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007164600

SAP in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2018 - 09.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: US0970231058tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007164600

