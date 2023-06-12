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WKN: 885836 | ISIN: US6174464486 | Ticker-Symbol: DWD
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80,7181,0410:13
80,7181,0510:12
GlobeNewswire
12.06.2023 | 09:46
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Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (18/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below
will be delisted upon request from the issuer. 

Short         ISIN    
BEAR SPGSCC X8 AVA 9 GB00BNTTRM97
BULL NENTB X2 AVA 1  GB00BNTQPK45
BULL NENTB X2 AVA 2  GB00BNV2LD54
BULL NENTB X5 AVA 4  GB00BQR9B862
BULL SYSR X5 AVA 1  GB00BNTQQ126
MINI S FVRR AVA 6   GB00BNTS4H09
MINI S ROKU AVA 3   GB00BL088N95
MINI S SEA AVA 06   GB00BNV11C13
MINI S TDOC AVA 3   GB00BL05PW82
MINI S ZAL AVA 11   GB00BQR98960
TURBO L NASD AVA 250 GB00BQR9F517

The last day of trading will be June 13, 2023

For further information concerning this exchange notice please contact Issuer
Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.
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© 2023 GlobeNewswire
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