Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (18/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR SPGSCC X8 AVA 9 GB00BNTTRM97 BULL NENTB X2 AVA 1 GB00BNTQPK45 BULL NENTB X2 AVA 2 GB00BNV2LD54 BULL NENTB X5 AVA 4 GB00BQR9B862 BULL SYSR X5 AVA 1 GB00BNTQQ126 MINI S FVRR AVA 6 GB00BNTS4H09 MINI S ROKU AVA 3 GB00BL088N95 MINI S SEA AVA 06 GB00BNV11C13 MINI S TDOC AVA 3 GB00BL05PW82 MINI S ZAL AVA 11 GB00BQR98960 TURBO L NASD AVA 250 GB00BQR9F517 The last day of trading will be June 13, 2023 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.