Hamburg (ots) -Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläum tourt DJ BoBo zurzeit durch Deutschland und machte am vorgestrigen Samstag auch in der Hamburger "Barclays Arena" Station. Während der Show wurde dem Künstler dort eine besondere Ehre zuteil: Der Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. (WDTU) verlieh DJ Bobo seinen "Tanz-Award 2023".Der Verband begründet die Preisverleihung mit dem hohen Engagement, mit dem sich René Baumann in den nunmehr 30 Jahren seiner erfolgreichen Karriere um das Tanzen verdient gemacht hat.Das gilt einerseits für seine Musik und seine Animation, mit der er die Massen in seinen Shows zum Tanzen bringt, zum anderen aber vor allem für die tänzerische Nachwuchsförderung in seinen Shows, in denen er nicht nur professionellen Tänzern, sondern auch immer wieder jungen Tanztalenten aus ganz Deutschland die Chance gibt, sich erstmalig auf einer großen Bühne zu beweisen.Pressekontakt:Alexander Cristian"WDTU Service GmbH" - Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.Weidestr. 120 b, 22083 HamburgTelefon: (01 72) 7 36 00 63, E-Mail: alexander.cristian@tanzen.deOriginal-Content von: Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/5530903