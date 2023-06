Kundenerfahrung hat sich laut ISG Provider Lens Bericht als treibende Kraft für langfristigen Erfolg bei der Entwicklung neuer Produkte und Serviceleistungen erwiesen

Digital Engineering ist treibende Kraft für die rasche Konvergenz von Geschäft und Technologie bei einer ganzen Reihe europäischer Produkte und Serviceleistungen gemäß einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen veröffentlicht wurde.

Der 2023 ISG Provider Lens Digital Engineering Services Bericht für Europa zeigt, dass Unternehmen in Europa in digitale Technologien investieren, wie etwa künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Big Data, um die Effizienz zu erhöhen, Kosten zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Der europäische Markt hat sich in Bezug auf die Übernahme dieses digitalen Transformationsvorhabens synchron entwickelt.

"Die COVID-19-Pandemie hat die Übernahme digitaler Technologien in unterschiedlichen Branchen beschleunigt", so Gaurav Gupta, Partner und Global Head, Digital Engineering für ISG. "Dieser Trend setzt sich in Europa fort."

Technologieaffine Endverbraucher waren laut ISG-Bericht der grundlegende Impuls für die beschleunigte Übernahme digitaler Technologien. Moderne digitale Kunden erwarten schnellere, personalisiertere Erfahrungen, wenn sie mit Unternehmen, Produkten oder Serviceleistungen verbunden werden. Daher entwickelte sich die digitale Technologie in weniger als einem Jahrzehnt von einem Wachstumsmotor zu einem obligatorischen Element für die Existenz und einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal, um den Markt voranzutreiben. Gemäß ISG-Bericht sind die meisten Anbieter zuversichtlich, dass der Prozentsatz ihrer Einnahmen noch weiter erhöht werden kann, obwohl ein typischer Digital-Engineering-Dienstleister gegenwärtig bereits zwischen 15 und 30% seiner Einnahmen auf dem europäischen Markt erwirtschaftet.

Mit digitalen Trends wie Industry 4.0 wurde die Technik zu einem automatisierteren, intelligenteren und kontrollierbareren Ökosystem. Die gesamte Wertschöpfungskette ist laut ISG-Bericht in einem breiten Spektrum von Branchen ständig digitalisierter geworden von der Produktkonzeptphase, über die Herstellung bis hin zur Aftermarket-Betreuung. Die Digital-Engineering-Dienstleister können laut ISG-Bericht Unternehmen bei der Verbesserung ihrer internen Abläufe durch Interventionen, wie etwa digitale Zwillinge, digitale Threads, erweiterte Realität (AR) und virtuelle Realität (VR) unterstützen.

"Unternehmen machen sehr schnell das Digital Engineering als treibende Kraft für eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen aus", so Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Digitale Unternehmen sind von Natur aus skalierbarer, effizienter, produktiver und innovativer."

Der Bericht untersucht auch die Auswirkungen des Digital Engineering in spezifischen Industriesparten, darunter das Gesundheitswesen und die Automobilbranche.

Der 2023 ISG Provider Lens Digital Engineering Services Bericht für Europa evaluiert die Fähigkeiten von 34 Anbietern in vier Quadranten: Design and Development (Produkte, Serviceleistungen und Erfahrungen), Integrated Customer/User Engagement, Platforms and Application Services und Intelligent Operations

Der Bericht bezeichnet Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, TCS und Wipro als Leader in allen vier Quadranten, wohingegen HARMAN Digital Transformation Solutions (DTS), LTIMindtree und LTTS als Leader in jeweils zwei Quadranten bezeichnet werden. Cyient, GlobalLogic und Tech Mahindra werden als Leader in jeweils einem Quadranten aufgeführt.

Darüber hinaus wurde Motherson Technology Services Ltd. (MTSL) als Rising Star bezeichnet ein Unternehmen per Definition von ISG mit einem "aussichtsreichen Portfolio" und "hohen Zukunftspotenzial" in drei Quadranten, wohingegen Infinite Computer Solutions als Rising Star in zwei Quadranten bezeichnet wurde. GlobalLogic und Persistent Systems werden als Rising Stars in jeweils einem Quadranten aufgeführt.

Der 2023 ISG Provider Lens Digital Engineering Services Bericht für Europa ist für Abonnenten oder einmalige Anschaffungen auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Website.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut über 1.600 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

