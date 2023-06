In Anbetracht des Konzepts der Indexpolarisierung und Bewertungen sehen wir das Glas in eher als halb voll an und favorisieren Aktien. Von Mario Montagnani* Obwohl der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA zwischen Demokraten und Republikanern in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hat, haben die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend seit Beginn des zweiten Quartals fortgesetzt. Dies lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...