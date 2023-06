Die Schweizer Großbank Credit Suisse war spätestens seit vergangenem Jahr in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Pleite der Silicon Valley Bank am 10. März in den USA brachte das Fass zum Überlaufen. Die Übernahme durch die Schweizer Rivalin UBS wurde eingefädelt. Nun meldete die UBS, dass der Vorgang abgeschlossen sei."Die UBS hat den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse vollzogen", heißt es in einem offenen Brief, den die nunmehr einzige Schweizer Großbank am Montag in verschiedenen ...

