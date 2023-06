DJ Wacker Chemie investiert über 300 Mio EUR in Halbleiter-Polysilicium

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie investiert mehr als 300 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Polysilicium in Halbleiterqualität sowie in Forschung und Innovation.

Zum einen soll am Standort Burghausen bis 2025 eine neue Fertigungslinie zur Reinigung von Polysilicium in Halbleiterqualität entstehen, die die dortige Produktionskapazität um deutlich mehr als 50 Prozent ausweitet, wie der Münchener Chemiekonzern mitteilte. Das Ätzen der Polysiliciumstücke sei der entscheidende Produktionsschritt, um die für Halbleiteranwendungen erforderliche Oberflächenreinheit des Materials zu gewährleisten. Zum anderen soll in neue hochautomatisierte Verfahren investiert werden, um die Reinheit des Polysiliciums weiter zu erhöhen. Damit will der Konzern noch kleinere Strukturbreiten bei Halbleitern ermöglichen und diese noch leistungsfähiger machen. Die Investition soll mehr als 100 Arbeitsplätze bei Wacker selbst schaffen sowie weitere Arbeitsplätze bei Partnerfirmen.

Die Investition steht im Einklang mit den Wachstumszielen, die Wacker im vergangenen Jahr angekündigt hat. Der Geschäftsbereich Wacker Polysilicon will demzufolge bis 2030 den Umsatz mit Kunden aus der Halbleiterindustrie verdoppeln und dafür in den kommenden Jahren jeweils rund 100 Millionen Euro investieren.

