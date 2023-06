Unterföhring (ots) -12. Juni 2023. Finale. In drei Tagen (Donnerstag, 15. Juni) kürt Heidi Klum im GNTM-Finale (20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn) ihre Siegerin. Was sind die Stärken von Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien? Wer wird "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"?Heidi Klum über Nicole, 49 Jahre aus Offenbach am Main"Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt. Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art."Heidi Klum über Olivia, 22 Jahre aus Hamburg"Ich liebe ihre direkte Art. Nicht nur wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln."Heidi Klum über Selma, 19 Jahre aus Berlin"Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus. Sie hat ein Million-Dollar-Lächeln und einen einzigartigen Gang. Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis."Heidi Klum über Somajia, 21 Jahre aus Bielefeld"Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß ihr zuzusehen."Heidi Klum über Vivien, 23 Jahre auf Koblenz"Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.""Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am 15. Juni 2023, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und JoynPressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5530960