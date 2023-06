In der ersten Woche des Junis, der bekanntlich als eher ruhiger Börsenmonat zählt, hat sich der DAX recht stabil geschlagen, wenn auch weiter unter der Marke von 16.000 Punkten. Zum Auftakt in die neue Woche startet der DAX heute über 16.000 Punkten moderat im Plus. Die Woche steht ganz unter dem Zeichen der Notenbanken. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Federal Reserve und die EZB Ihre Zinssitzungen abhalten. Ob die Amerikaner unter der Fed-Führung von Jerome Powell die Zinsen unangetastet ...

