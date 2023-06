EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren, dass Wasserstoff ein Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende ist, zeigt nicht nur die nationale Wasserstoffstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in Deutschland, sowie zahlreiche weitere Initiativen weltweit. Auch Beratungsgesellschaften, wie Roland Berger, prognostizieren Wasserstoff bis 2030 eine weltweite Wertschöpfung von 500 Mrd. EUR. Hiermit laden wir Sie zur digitalen Teilnahme zum IIF - 1. Hydrogen Day am 15. Juni 2023 ab 13:25 Uhr (MEZ) ein. "Das Thema Wasserstoff hat längst alle Industriezweige erreicht und wird auf allen Ebenen heiß diskutiert", so Mario Hose, Managing Director der Apaton Finance GmbH und Veranstalter des 1. Hydrogen Day. "Noch ist die Branche allerdings sehr fragmentiert und durch regionale Unterschiede geprägt. Ein internationaler Austausch zwischen Unternehmen und Investoren bietet sich deswegen gerade beim Thema Wasserstoff an", erklärt Hose. "Da die Wasserstoff-Technologie für verschiedene Branchen zu einem Hoffnungsträger in der Energiewende geworden ist, gibt es zahlreiche vielversprechende Ansätze und Ideen. Mit unserem 1. Hydrogen Day wollen wir interessierten Investoren, aber auch Vertretern der Presse Zugang zu aussichtsreichen Unternehmen bieten und nicht zuletzt den Austausch innerhalb der Branche fördern", sagt Manuel Hölzle, CEO des Research-Hauses GBC AG, und Veranstalter des 1. Hydrogen Day. Neben den beiden nicht börsennotierten Unternehmen Cipher Neutron aus Kanada, das Wasserstoff als Energiespeicher nutzbar machen will und der deutschen JA-Gastechnology, die bereits verschiedene Wasserstoff-Projekte in der Automobilbranche umgesetzt hat, präsentieren vier weitere börsennotierte Unternehmen Geschäftsmodelle und Visionen rund um Wasserstoff. Die Enapter AG fokussiert sich auf modular erweiterbare Hydrolyseure und will die Herstellungskosten für grünen Wasserstoff nachhaltig senken. Die kanadischen Unternehmen First Hydrogen und dynaCERT haben ebenfalls Geschäftsmodelle rund um die Herstellung von Wasserstoff entwickelt, ihr Hauptgeschäft liegt jedoch im Bereich der Mobilität. Das italienische Unternehmen Landi Renzo entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten und alternative Antriebssysteme für die Gas- und Wasserstoffmobilität und adressiert damit verschiedene Kundensegmente, wie etwa Auto- und LKW-Hersteller sowie Installateure und Händler. Durch das Unternehmen SAFE & CEC S.r.l. (Beteiligungsquote: 51,0%) ist der Landi Renzo-Konzern auch im Bereich der Verdichtungslösungen für Gas- und Was-serstoffinfrastrukturen (CNG-, Biosgas/RNG-, Wasserstofftankstellen) aktiv.

Es präsentieren sich am 15.6.2023 folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots: Company MCAP in MIO EUR Präsentationszeit Landi Renzo S.p.A. 113.40 13:30 Uhr - 14:00 Uhr First Hydrogen Corp. 112.64 14:00 Uhr - 14:30 Uhr Enapter AG 300.50 14:30 Uhr - 15:00 Uhr Cipher Neutron Inc. 15:00 Uhr - 15:30 Uhr JA-Gastechnology GmbH 15:30 Uhr - 16:00 Uhr dynaCERT Inc. 68.54 16:00 Uhr - 16:30 Uhr



Bitte melden Sie sich für das IIF - 1. Hydrogen Day über unsere Website www.ii-forum.com an. Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH



12.06.2023 CET/CEST

