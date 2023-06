Die Aktie von Adidas ist am Montag mit einem Kursplus von fünf Prozent Top-Gewinner im DAX. Grund ist ein Upgrade von Bernstein. Die Aktie des zweitgrößten Sportartikelherstellers der Welt hat nun an der 50-Tage-Linie nach oben gedreht und nimmt Kurs auf das 52-Wochen-Hoch. Wie viel Power hat der Titel?Nicht wenig, so Bernstein-Analystin Aneesha Sherman. Ihr Kursziel für Adidas: 190 Euro, ihr Rating: "Outperformer" nach zuvor "Market Performer".Adidas sei dabei, seine Marke wieder richtig aufzupolieren, ...

