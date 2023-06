Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -- Die neue OSLON® Optimal Red ermöglicht eine breitere spektrale Abdeckung für ein besseres Wachstum gängiger Pflanzenarten, die unter künstlicher Beleuchtung angebaut werden- OSLON® Optimal Red kann die Probleme der professionellen Pflanzenzüchter mit Pilzen, Bakterien und dem Ausbleichen der Blätter reduzieren- OSLON® Optimal Red bietet ein herausragendes Effizienzlevel bei hohem Photonenstrom für anspruchsvolle Anwendungen im Gewächshausanbau und beim Indoor-Farmingams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, hat seine OSLON® Optimal LED-Familie für die Pflanzenbeleuchtung um eine neue rote LED mit 640 nm Wellenlänge erweitert, die es professionellen Pflanzenzüchtern in Innenräumen ermöglicht, ein schnelleres und gesünderes Pflanzenwachstum zu erzielen.Die neue rote LED mit einer Wellenlänge von 640 nm deckt den roten Teil des Spektrums ab und ergänzt die OSLON® Optimal-Familie, zu der bereits eine Hyper Red mit 660 nm, Far Red mit 730 nm, Deep Blue LED mit 450 nm und eine Horti White LED gehören.Im kontrollierten Gartenbau ist es gängige Praxis, Pflanzen mit einer Mischung aus 660 nm, 450 nm und 730 nm zu beleuchten, oder mit 660 nm und weißen LEDs für Pflanzen, die Vollspektrumlicht benötigen. Erste Untersuchungen, die von der Universität Wageningen im Auftrag von ams OSRAM durchgeführt wurden, zeigen, dass ein doppelter roter Peak (640 nm und 660 nm) in Kombination mit Horti White die getrocknete Biomasse im Innenanbau erhöht.Darüber hinaus trägt die Verwendung von OSLON® Optimal Red dazu bei, das Ausbleichen einiger Pflanzensorten durch Licht zu verhindern. Zudem kann das Auftreten von Pilz- und Bakterieninfektionen bei Blattgemüse wie Basilikum reduziert werden.Die neue OSLON® Optimal Red LED kann eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz und der Senkung der Stromkosten in allen Anwendungsbereichen der Pflanzenbeleuchtung spielen, einschließlich Top- und Inter-Lighting- sowie Vertical-Farming. Mit einer Lichtausbeute von 3,53 µmol/J erreicht sie eine sehr hohe Wall-Plug-Effizienz (WPE) von 66,3 %. Der Strahlungsfluss der LED liegt bei 485 mW, der Photonenfluss bei 2,58 µmol/s. Die Spitzenwellenlänge beträgt 640 nm und die dominante Wellenlänge bei 630 nm.Thomas Grebner, Marketing Manager bei ams OSRAM, sagt: "Die Entdeckung neuer Lichtspektren, die einen doppelten roten Peak von Hyper Red und Red enthalten, hilft den Pflanzenzüchtern die Biomasse zu steigern und Pflanzenkrankheiten zu reduzieren. Mit der Einführung der OSLON® Optimal Red LED können Hersteller von Beleuchtungsanlagen für den professionellen kontrollierten Pflanzenanbau ein sehr hohes Maß an Effizienz und Zuverlässigkeit erreichen."Robustes Keramikgehäuse für hohe ZuverlässigkeitBei den OSLON® Optimal LEDs handelt es sich um Hochleistungs-Keramikgehäuse mit einem 1 mm² großen Chip und einem Standard 3030 Footprint mit Lambertschem Emissionsprofil. Das OSLON® Optimal-Produktportfolio basiert auf der neuesten 1 mm2-Chiptechnologie von ams OSRAM und bietet eine sehr stabile Lichtleistung über einen weiten Temperaturbereich sowie einen sehr geringen Wärmewiderstand und eine lange Lebensdauer.Das neue Red-Produkt eignet sich sowohl für Pflanzenbeleuchtung als auch für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung wie z. B. Architainment und Signalbeleuchtung.Die OSLON® Optimal Red LED kann ab sofort in Produktionsmengen unter dem Artikelnamen GR CSSRML.24 bestellt werden. Weitere technische Informationen oder Muster können hier (https://ams-osram.com/de/products/leds/color-leds/osram-oslon-optimal-gr-cssrml-24) angefordert werden. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie unsere Website (https://ams-osram.com/applications/lighting/agriculture-horticulture).Pressekontakt:Hilary McGuinnessTel.: +49 151 27670184hilary.mcguinnessfernholz@ams-osram.compress@ams-osram.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166622/5531015