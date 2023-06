Das polnische Unternehmen Solfinity startet in diesem Jahr mit umfangreichem Produktsortiment und deutscher Niederlassung in München als Photovoltaik-Großhändler für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio umfasst die Lieferung von Komponenten, Unterstützung bei der Projektplanung, Schulungsangebote und technischen Support. Installateuren und EPC-Unternehmen eröffnet sich eine neue Bezugsquelle.Ein bekannter Großhändler für Photovoltaik-Komponenten und Batteriespeicher aus Polen, Solfinity, beliefert ab diesem Jahr auch Kunden in Deutschland, Österreich und die Schweiz. ...

