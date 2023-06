FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.06.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RWS HOLDINGS PRICE TARGET TO 465 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPRICORN ENERGY TARGET TO 275 (250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG STARTS ME GROUP INTERNATIONAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 200 PENCE - BERNSTEIN CUTS CRODA INTERNATIONAL PT TO 5900 (7900) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2400 (2175) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 5600 (6800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES M&G PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES OCADO TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 365 PENCE - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 6800 (7200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2320 (2380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 440 (470) PENCE - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 16 (20) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 800 (900) PENCE - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1320 (1240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 650 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS LIFE SCIENCE REIT PRICE TARGET TO 90 (114) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 375 (410) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS STHREE PRICE TARGET TO 390 (450) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4050 (3750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 690 (660) PENCE - 'BUY'



