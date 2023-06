Berlin (ots) -Bei der gestrigen Wahl zum Landrat im thüringischen Landkreis Sonneberg hat der AfD-Bewerber Robert Sesselmann mit 46,7 Prozent und einem deutlichen Vorsprung zu dem CDU-Bewerber die Stichwahl erreicht.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland aus Thüringen, stellt fest, dass der erste AfD-Landrat nun zum Greifen nah ist."Die Bürger im Landkreis Sonneberg haben den Umschwung gewählt. Sie haben keine Lust mehr auf das 'Weiter so' der Altparteien, sondern wollen frischen Wind im Landratsamt und in der Politik überhaupt. Die sozialistische Ökodiktatur im Bund, der rot-rot-grüne und von der CDU getragene Stillstand im Land und der Wunsch nach Veränderungen in einer krisengeplagten Zeit sind Antrieb für die Bürger, den Umbruch zu wählen. Während die CDU mit den Linken flirtet und ihre eigenen Grundsätze längst dem Streben nach Macht und Pöstchen geopfert hat, steht die AfD für ihre Grundsätze und lässt sich nicht durch den Gegenwind beirren. In den kommenden beiden Wochen bis zur Stichwahl werden wir weiter mobilisieren, um die Menschen im Landkreis Sonneberg von unserer guten Programmatik zu überzeugen!"Ampel aufhalten - Heizhammer stoppen!https://www.afd.de/heizhammer-stoppen/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5531049