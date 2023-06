Die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla hat zuletzt enorm Gas gegeben. Zuletzt konnte auch der Widerstand in Form des Februarhochs geknackt werden. Die Aktie notiert nun so hoch wie seit Anfang Oktober 2022 nicht mehr. Die nächste Hürde wartet nun in Form des Augusthochs 2022 bei 314,67 Dollar.Zuletzt wurde bekannt, dass Tesla sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors (GM) öffnet. Ab dem kommenden Jahr sollen GM-Kunden Zugang zu den rund 12.000 Ladesäulen von Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...