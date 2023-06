Vincent Mortier/Matteo Germano (Amundi): Vorsichtige Haltung weiter angebracht

05.06.2023 - Aufgrund der angespannten Lage im US-Bankensektor, der Ungewissheit in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze und der Anzeichen für eine Verlangsamung der Konjunktur bei gleichzeitiger Verschärfung der Kreditkonditionen waren die Märkte im vergangenen Monat Mai nicht in der Lage, eine klare Richtung vorzugeben. Allerdings gab es einen wichtigen Faktor, der die Märkte stützte: die Unternehmensgewinne des ersten Quartals, die in den USA besser ausfielen als erwartet. Die Pause der Fed in ihrem drastischen Zinserhöhungszyklus wirkte ebenfalls unterstützend.

Jetzt preisen die Märkte offenbar ein rosiges Szenario ein, in dem die Konjunkturabschwächung die US-Notenbank Fed zu einer Zinssenkung im Jahr 2023 zwingen könnte, aber wir gehen davon aus, dass die Fed 2023 noch abwarten und die Zinsen erst 2024 senken dürfte.

Vier Themen bekräftigen unsere vorsichtige Haltung in diesem Umfeld:

Rückläufige Inflation: Es wird nur ein langsamer Rückgang verzeichnet, und einige Umfragen lassen darauf schließen, dass die Konsumenten höhere zukünftige Preise erwarten. Angesichts der Ungewissheit hinsichtlich der Inflationserwartungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen in nächster Zeit senken dürfte, gering.

Schwächelnde US-Konjunktur: Die US-Wirtschaft kühlt sich ab. Es wird erwartet, dass sich das BIP ab dem zweiten Quartal deutlich abschwächt und im zweiten Halbjahr 2023 ein Rückgang zu verzeichnen ist. Die Widerstandsfähigkeit der US-Konsumenten ist die wichtigste Variable, die es zu beobachten gilt.

Wiederöffnung Chinas: Sie zeichnet sich zwar ab, aber der Weg ist holprig. Der Aufschwung ist eher auf die Binnennachfrage ausgerichtet, während das verarbeitende Gewerbe schwach ist und die Unsicherheit bezüglich des Immobilienmarktes zugenommen hat.

Vorhandene Marktrisiken: Die Märkte sind offensichtlich zu selbstgefällig und ignorieren nach unserer Auffassung die zahlreichen Risiken. Es gibt Anzeichen für eine Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und überhöhten Bewertungen in vielen Bereichen, z. B. bei US-Aktien und Hochzins-Anleihen.

Unserer Meinung nach sollten Investorinnen und Investoren ihre vorsichtige Allokation wie folgt anpassen: