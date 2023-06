Die Rechtsstreitigkeiten über PFAS, das Asbest des 21. Jahrhunderts, spitzen sich zu: Drei große Chemieunternehmen in den USA haben sich bereit erklärt, 1,2 Mrd. USD in einen Fonds zur Beilegung von PFAS-bezogenen Rechtsstreitigkeiten einzuzahlen, und 3M wird voraussichtlich insgesamt 10 Mrd. USD an mehrere US-Städte wegen PFAS-verseuchten Trinkwassers zahlen. Photon Energy evaluiert derzeit eine Technologie, die eventuell PFAS abbauen kann (In-situ-Nanosanierung) und für die ein Patent angemeldet wurde. Obwohl die kommerzielle Rentabilität noch nicht bewiesen ist, ist das Wertpotenzial angesichts der erheblichen Mittel, die für die Sanierung von PFAS vorgesehen sind, beträchtlich. Das zunehmende Bewusstsein für die Gefahren von PFAS könnte Investoren dazu veranlassen, den Wert dieser Technologie im Portfolio von Photon Energy neu zu bewerten. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





