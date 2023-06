Jüngste Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten haben die Risiken von PFAS ins Rampenlicht gerückt. Drei große Chemiehersteller haben sich bereit erklärt, 1,2 Mrd. USD für die Beilegung von PFAS-bezogenen Klagen zu zahlen, und 3M wird voraussichtlich bis zu 10 Mrd. USD zahlen. BASF ist Beklagte in mehr als 2.200 PFAS-Klagen (Stand: Januar 2023). Die EU hat vorgeschlagen, PFAS zu beschränken, da einige von ihnen mit Krebs, Unfruchtbarkeit und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Die Analysten von AlsterResearch schätzen, dass der Anteil des BASF-Umsatzes im Zusammenhang mit PFAS relativ gering ist und dass die Prozessrisiken mindestens um eine Größenordnung höher sein könnten. In Anbetracht der jüngsten Underperformance der Aktie ist AlsterResearch nach wie vor der Ansicht, dass die aktuelle Bewertung der BASF ein KAUFEN-Rating rechtfertigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





