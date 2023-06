DJ Habeck mahnt trotz hoher Gasfüllstände zur Vorsorge

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Deutschland bei der Gasversorgung für den kommenden Winter auch ohne russische Gaslieferungen gut gerüstet, mahnt aber gleichzeitig zu einem Ausbau der deutschen Kapazitäten. Man müsse aufgrund des Auslaufens des Gastransit-Vertrags zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2024 Vorsorge treffen.

In Deutschland bewegten sich die Gasfüllstände der Speicher auf 80 Prozent zu und man werde sie wohl bereits Monate vor dem kommenden Winter ganz füllen, so Habeck. Dennoch dürfe man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen.

"Wir sind aus meiner Sicht noch nicht durch", sagte Habeck in einer Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2023 in Bad Saarow. "Die gute Situation darf uns nicht erneut den Fehler begehen lassen, uns quasi in einem Selbstgespräch in Vergessenheit zu bringen, was eigentlich droht."

Denn man wisse nicht, wie es mit den Gaslieferungen von Russland über die Ukraine nach Südosteuropa angesichts des anhaltenden Krieges weitergehe. Sollte das russische Gas nicht mehr im aktuellen Umfang durch die Ukraine nach Südosteuropa fließen, würden die europäischen Verabredungen gelten. "Bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten", warnte Habeck.

Daher sei auch der umstrittene Flüssiggasstandort für den LNG-Terminal im ostdeutschen Mukran notwendig, so Habeck.

