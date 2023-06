Nachdem Microsoft das Aus für die digitale Sprachassistentin Cortana verkündet hat, gibt es eine Neuerung: einen Sprachmodus von Bing in Edge auf dem Desktop. Und der funktioniert ganz einfach. Microsoft erweitert den Bing-Chat auf dem Desktop um einen Sprachmodus. Mit dem Update können Nutzer:innen dem Chatbot per Sprache Fragen stellen, die auch mit einer Sprachantwort beantwortet werden. Die Kommunikation mit dem Chatbot funktioniert genau so ...

