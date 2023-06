Köln (ots) -Spannung bis zum Schluss: Vier Wochen lang konnte für die 2.700 nominierten Pflegeprofis und Pflegeteams online abgestimmt werden. Jetzt stehen die 16 Siegerinnen und Sieger der Bundesländer fest. Die Gewinnerinnen und Gewinner kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen: Sie arbeiten im Krankenhaus, in der Langzeit- und in der Palliativpflege.Die Siegerinnen und Sieger stehen stellvertretend für die 1,7 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um Patienten und Pflegebedürftige kümmern und öffentliche Wertschätzung verdienen. "Wir gratulieren den Pflegeprofis herzlich zu ihrem Erfolg", sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Die Auswahl haben diejenigen getroffen, die es besonders gut wissen müssen: Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige und Kollegen. Das Interesse am Wettbewerb war in diesem Jahr noch einmal größer als in den Vorjahren. Das zeigt: Es gibt ein großes Bedürfnis der Menschen, öffentlich Danke zu sagen.""Die hohe Beteiligung mit rund 77.000 Stimmen ist ein tolles und wichtiges Signal für alle Pflegeprofis in Deutschland, die täglich mit Leidenschaft arbeiten. Es zeigt, wie viele Menschen die unverzichtbare Arbeit der Pflegekräfte wertzuschätzen wissen", freut sich Claudia Moll, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und Schirmherrin des Wettbewerbs.Im Juli und August finden die regionalen Preisverleihungen in den Einrichtungen der Pflegeprofis statt. Im September startet der Wettbewerb dann in die zweite Runde: Per Online-Abstimmung werden dann die Bundessieger unter allen Landessiegern gewählt.Die jeweiligen Portraits der Gewinner, die Zweit- und Drittplatzierten sowie weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf www.pflegeprofis.de.Die 16 Landessiegerinnen und -sieger sind:Baden-WürttembergPflegeteam der Kindernotaufnahme PINA im Klinikum Stuttgart - OlgahospitalBayernPflegeteam der Intensivstation Früh- & Neugeborenen Kinderintensiv Station, Klinikum Nürnberg am Campus SüdBerlinSebastian Kruschwitz, Wundmanagement, Zentrum für Beatmung und Intensivpflege im "Storkower Bogen" GmbHBrandenburgPflegeteam der Neonatologie, Klinikum Westbrandenburg in PotsdamBremenTeam der Pflegeleitung Stiftungsresidenz Marcusallee, Bremer HeimstiftungHamburgGoldbach PalliativPflegeTeamHessenPflegeteam vom Altenpflegeheim An den Platanen, Neu-IsenburgMecklenburg-VorpommernTina Wiedemann, Zentrale Notaufnahme, Helios Kliniken SchwerinNiedersachsenJimmy Carpon Jr., Pflege- und Pflegefunktionsdienst, International Nurse Office, Universitätsmedizin GöttingenNordrhein-WestfalenPflegeteam Zentrale Notaufnahme (ZNA), Klinikum Leverkusen gGmbHRheinland-PfalzJutta Goldinger, Stillberaterin am Westpfalz-Klinikum, KaiserslauternSaarlandPflegeteam vom Hospiz Emmaus St. WendelSachsenPflegeteam der Station A1 - Unfallchirurgie und Orthopädie, Städtisches Klinikum Görlitz gGmbHSachsen-AnhaltPflegteam der Comprehensive Stroke Unit, Krankenhaus Martha - Maria Dölau, Halle (Saale)Schleswig-HolsteinMargie Baruela, Station 24 - Chirurgie, Sana Kliniken LübeckThüringenCaroline Plickert, Unfallchirurge, Sophien- und Hufeland-Klinikum WeimarPressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/5531135