Köln (ots) -mediakompetent, die vom Verlag Journalismus3000 GmbH mit der JT International Germany GmbH (JTI) initiierte neue Plattform für Medienkompetenz ist seit Anfang des Monats online. Die Inhalte bieten Erwachsenen Aufklärung über aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, konstruktive Debatten und Meinungsbildung über Social Media, politische Teilhabe im Netz oder Nachrichtenmüdigkeit und geben alltagsnahe Empfehlungen für einen souveränen Umgang mit Medien und Journalismus.mediakompetent Kritisch denken, verantwortungsvoll handeln | Informierte Entscheidungen treffen | Medien selbstbestimmt nutzenDie Bildung von Medienkompetenz ist gesellschaftlich wieder besonders relevantMit KI-Tools wie ChatGPT zeichnet sich ein erneuter Umbruch unserer digitalisierten Gesellschaft ab. Auch negative Folgen durch Fake News, Hassrede oder eine Vertrauenskrise der Medien verdeutlichen die Relevanz von Medienkompetenz. Die benötigten Fähigkeiten sind aber nicht selbstverständlich, sondern sie müssen sich lebenslang angeeignet werden.Sylvia Muschalski, Projektleitung mediakompetent: "Mit mediakompetent wird ein Aufklärungs- und Bildungsangebot für Erwachsene geschaffen, welches Medienkompetenz zeitgemäß vermittelt. Die Inhalte setzen daher bei der Lebenswirklichkeit der Zielgruppen an und schaffen Identifikationspotenzial. Wir möchten damit Nutzer*innen bei einer informierten, reflektierten und souveränen Auseinandersetzung mit Medien unterstützen."mediakompetent vermittelt Medienkompetenz verständlich und konstruktivmediakompetent ist eine unabhängige und frei verfügbare Plattform für Medienkompetenz, die sich an Erwachsene richtet. Als Kompetenzzentrum für Diskurs und Umgang mit (sozialen) Medien und Journalismus wird alltagsnah und verständlich über aktuell relevante Themen informiert, über Chancen und Risiken aufgeklärt und konkrete Hilfestellung geboten - mit dem Ziel, selbstbestimmte und reflektierte Mediennutzung zu ermöglichen und damit unsere Demokratie zu stärken.Veröffentlicht werden exklusive Artikel und Interviews mit Expert*innen zu Themen wie dem verantwortungsvollen Umgang mit KI-Tools, Möglichkeiten der politischen Teilhabe im Netz, dem Erkennen werblicher Inhalte auf Social Media, Wissen über den Schutz privater Daten oder einer konstruktiven Debattenkultur im digitalen Raum. Ebenso wird der Austausch dazu auf den eigenen @mediakompetent Kanälen in den sozialen Netzwerken angeboten.Der Verlag Journalismus3000 GmbH und JT International Germany GmbH (JTI) sind Initiatoren und Gründer von mediakompetent. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim Verlag Journalismus3000. JTI unterstützt die Plattform finanziell.Matthias Daniel, Geschäftsführer der Journalismus3000 GmbH: "Journalismus und die Kompetenz, mit Medien umzugehen, sind die Eckpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft und einer funktionierenden Wirtschaft. Mit mediakompetent entsteht eine Plattform, die neben den inhaltlichen Aufklärungsangeboten auch auf Zusammenarbeit und Vernetzung fußt. So soll ein Netzwerk aus seriösen Medien, Organisationen und Unternehmen entstehen, das sich gemeinsam für eine aufgeklärte Debattenkultur in Deutschland einsetzt."Natalie Mohr, Pressesprecherin JTI: "Die Kooperation mit mediakompetent ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir erleben immer wieder, welche negativen Auswirkungen mangelnde Medienkompetenz auf den gesellschaftlichen Diskurs hat. Als Unternehmen setzen wir uns täglich für einen faktenbasierten und offenen Dialog ein. Wir freuen uns daher sehr, dass wir eine so wertvolle Initiative für Medienkompetenz und Austausch unterstützen können, die der breiten Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht wird."JTI x mediakompetent Barcamp am 16.6. in KölnAm 16. Juni findet gemeinsam mit den Initiatoren das JTI x mediakompetent Barcamp in Köln statt. Unter dem Motto Aufklärung statt Überforderung - Warum Medienkompetenz unverzichtbar ist, tauschen sich dort Expert*innen und Interessierte aus.Website: www.mediakompetent.deSocial Media: @mediakompetent mediakompetentinstagram.com/mediakompetent (https://www.linkedin.com/company/mediakompetent/) | twitter.com/mediakompetent | facebook.com/mediakompetent | linkedin.com/company/mediakompetentJournalismus3000 GmbH ist der Verlag, in dem das Medienmagazin journalist erscheint. Im Jahr 2020 hat Matthias Daniel den journalist per MBO übernommen und führt seitdem den Verlag als Geschäftsführer. Außerdem produziert die Journalismus3000 GmbH den Podcast "Druckausgleich" für junge Medienschaffende.JTI (Japan Tobacco International) ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Mit rund 2.200 Mitarbeiter*innen ist das Unternehmen der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche in Deutschland. JTI setzt sich aktiv für einen offenen sowie faktenbasierten Dialog ein und unterstützt daher ausgewählte Initiativen und Organisationen, die den gesellschaftlichen Diskurs fördern. 