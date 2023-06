DJ BDI und HDE sehen Wettbewerbsordnung durch GWB-Novelle bedroht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Handelsverband Deutschland (HDE) sehen mit dem von der Koalition geplanten Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz die Wettbewerbsordnung bedroht und warnen vor negativen Auswirkungen für die Gesamtwirtschaft. Der Gesetzesentwurf zur 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sei ein "fatales Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland", warnten die Verbände. Die vorgesehenen Änderungen seien mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen unvereinbar, widersprächen EU-Vorgaben und bärgen die Gefahr der politischen Einflussnahme auf das Kartellamt.

BDI und HDE sehen in einer möglichen Umsetzung der Novelle "einen drastischen Systemwechsel in der Wettbewerbspolitik". Das Bundeskartellamt hätte dadurch als Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, nach einer Sektoruntersuchung unternehmerische Handlungsspielräume einzuschränken und in die Wettbewerbsprozesse einzugreifen. "Eine derartige Eingriffstiefe in die Privatautonomie, wie sie dem Bundeskartellamt zugebilligt werden soll, ist nach der Wesentlichkeitstheorie und dem Parlamentsvorbehalt allein dem Gesetzgeber vorbehalten", erklärten die Verbände. Sie lehnten eine neue Rolle des Kartellamts als "Super-Behörde", die einen Markt neu ordnen und umstrukturieren könne, strikt ab.

Die in der GWB-Novelle vorgesehenen zusätzlichen Befugnisse überstiegen die Kapazitäten und Expertise des Bundeskartellamtes und machten es anfällig für politische Einflussnahme, warnten sie. Auch kritisierten sie, dass die behördlichen Verhaltensvorgaben bis hin zu Entflechtungsanordnungen nicht an rechtswidrigem Verhalten anknüpften. Das vorgesehene Gesetz kollidiere in mehrfacher Hinsicht mit vorrangigem EU-Recht und halte verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht stand. Entflechtungen nach Freigabeentscheidungen in der Fusionskontrolle widersprächen der europäischen Fusionskontrollverordnung. HDE und BDI forderten den Gesetzgeber auf, die GWB-Novelle grundsätzlich zu überarbeiten oder ganz von dem Vorhaben abzusehen.

June 12, 2023 05:31 ET (09:31 GMT)

