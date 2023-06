Neustrelitz (ots) -Seit mehr als einem Jahr leisten Ehrenamtliche und Engagierte Großes, um die ankommenden Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) möchte sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedanken. Sie verloste 250 Tickets für das heutige Fußball-Länderspiel der Männer zwischen Deutschland und der Ukraine. Anpfiff ist heute Abend um 18:00 Uhr im Bremer Weserstadion.Die Gewinnerinnen und Gewinner dieser Verlosung reisen aus ganz Deutschland an, um gemeinsam das besondere Fußballereignis zu erleben. Mit dabei sind etwa die THW-Jugend Sachsen, das Ukraine-Café Stendal, das Jugendwerk Weser-Ems, Menschen, die ehrenamtlich Deutschunterricht geben, dolmetschen, beim Aufbau von Notunterkünften geholfen haben, Zimmer zur Verfügung stellen und noch vieles mehr auf die Beine gestellt haben. Sie wollen heute zusammen feiern und die Teams beider Länder anfeuern."Unzählige Ehrenamtliche in Deutschland engagieren sich für Menschen, die vor Tod und Krieg aus der Ukraine fliehen. Mit der Einladung zum Spiel Deutschland gegen die Ukraine wollen wir Danke sagen für dieses unermüdliche Engagement, das uns als Gesellschaft so sehr kennzeichnet", erklärt Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.Die DSEE unterstützt das Engagement für Menschen aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Sie ist Mitinitiatorin des Bündnisses Alliance4Ukraine und hat im vergangenen Jahr gemeinnützige Organisationen, die die Geflüchteten beim Ankommen in Deutschland begleiten, mit über 15 Millionen Euro gefördert.Die Deutsche Stiftung für Engagement und EhrenamtDie Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) fördert bundesweit ehrenamtliches Engagement. Im Mittelpunkt steht eine gezielte Stärkung von strukturschwachen und ländlichen Regionen, die Unterstützung von Innovationen und Digitalisierung sowie die stetige Weiterbildung und Beratung von engagierten Menschen.Pressekontakt:Henrik FlorWoldegker Chaussee 3517235 NeustrelitzFon: 03981 4569-653E-Mail: presse@d-s-e-e.ded-s-e-e.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148221/5531201