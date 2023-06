Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4415/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/82 geht es um das Thema "Immofinanz allein zu Haus", denn von den 9 im Cordoba 78 Cup verbliebenen Titeln kommen acht aus Deutschland: Dazu Immofinanz, am Freitag sind Erste Group und Wienerberger ausgeschieden. News haben wir zu Verbund, CA Immo, Kontron, Research zu Valneva, Verbund, voestalpine, Fabasoft, Bawag. Und: EPH Group emittiert als 1. Titel über den neuen Firstplace der Wiener Börse, zunächst mit einem Bond, später ev. auch mit Aktien, begleitet wird das ...

