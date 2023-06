EQS-News: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Produkteinführung

SCHLETTER AUF DER INTERSOLAR 2023: AGRI-PV, SOLAR-CARPORT UND 3D-METAVERSE



Kirchdorf/Haag, 12. Juni 2023. Mit einem neu entwickelten Agri-PV-System sowie einem neuen Solar-Carport präsentiert die Schletter Group auf der diesjährigen Intersolar Europe gleich zwei große Produktneuheiten. Auch virtuell erschließt das Unternehmen neue Welten: Im "House of Schletter", einem Metaverse, können Standbesucher die neuesten Produkte testen und erleben. "Die entscheidende Frage beim Ausbau von PV-Energie ist immer öfter: Wie können wir möglichst viel Solarstrom bei möglichst wenig Flächenverbrauch erzeugen", betonte Schletter-CEO Florian Roos. "Mit unseren neuen Agri-PV- und Carport-Systemen präsentieren wir dazu auf der Messe zwei Antworten. Parallel dazu beschäftigen wir uns intensiv damit, wie wir weitere digitale Mehrwerte für unsere Kunden nutzbar machen können. Das digitale 'House of Schletter' ist dabei ein erster Schritt". Daneben stellt Schletter auch sein erfolgreiches Tracking System 1V sowie die neue und materialoptimierte Dachlinie ProLine auf der Messe aus. Schletter SolFarm: weniger Flächenverbrauch, mehr Ertrag Schletters neues Agri-PV-System SolFarm ist so konzipiert, dass sowohl der landwirtschaftliche Ertrag als auch die Energie-Ausbeute maximiert werden. Dafür werden die horizontal ausgerichteten PV-Module entlang der Reihen vertikal montiert, ähnlich einer Wand. Dies hat zwei entscheidende Vorteile: Zum einen sinkt dadurch der Flächenverbrauch auf ein absolutes Minimum. "Wir kommen bei unserem vertikalen System SolFarm mit weniger als 20 Prozent der Ackerfläche aus", betonte Schletter-CTO Dr.-Ing. Cedrik Zapfe. "Das bedeutet, mehr als 80 Prozent der Fläche können weiter für Landwirtschaft genutzt werden." Zum anderen wird die Stromausbeute erhöht: Ein vertikales System mit bifazialen Modulen in Ost-West-Ausrichtung erzeugt morgens früher und abends länger PV-Strom. "Die Ertragskurve über den Tag wird flacher und breiter", erläuterte Zapfe. "Unsere Tests haben gezeigt, dass eine solche Anlage unter dem Strich sogar mehr Ertrag produziert als herkömmliche Systeme." Hinzu kommt: Weil in den Morgen- und Abendstunden PV-Strom knapp ist, lässt sich der erzeugte Strom auch besser vermarkten. SolFarm bietet Platz für zwei Module übereinander und bis zu drei Module nebeneinander zwischen den Rammpfosten. Das System kann sowohl im flachen als auch im hügeligen Gelände installiert werden. Durch seinen modularen Aufbau und die frei verschiebbaren Klemmpositionen ist es in der Lage, Höhenunterschiede im Gelände auszugleichen. Der Abstand der Reihen wird je nach Projekt an die Art der landwirtschaftlichen Nutzung angepasst. Mit dem neuen System baut Schletter sein Angebot und seine Expertise für Agri-PV-Systeme weiter aus. Bereits seit einigen Jahren ist das Schletter Tracking System 2V auf Ackerflächen weltweit im Einsatz. Schletter SunRide: Einparken voller Energie Mit Schletter SunRide bietet Schletter wieder ein Carport-System an. "Neben der Schletter-typischen Stabilität und Haltbarkeit war uns bei der Entwicklung wichtig, die zur Verfügung stehende Parkfläche bestmöglich auszunutzen", so Chefentwickler Zapfe. Während viele Carport Systeme am Markt mit zwei oder mehr Stützen im Boden verankert sind, kommt das Schletter SunRide mit nur einer Stütze aus. Dies ermöglicht auch ein Einparken im Fischgrätenmuster. In dieser Anordnung lassen sich auf gleicher Fläche mehr Fahrzeuge unterbringen als in paralleler Anordnung. SunRide ist für eine einreihige Parkplatzanordnung mit einem Flügel erhältlich, für eine zweireihige Anordnung mit zwei Flügeln. Dank seiner modularen Bauweise kann es beliebig erweitert werden. "Solar-Carports erzeugen nicht nur Ökostrom ohne zusätzliche Flächenversiegelung, sondern sind auch ein wichtiger Baustein beim Ausbau der E-Mobilität", so Schletter-CEO Roos. "Mit unserem einstützigen Carport-System SunRide wollen wir dazu unseren Beitrag leisten." Eintauchen in das Schletter Metaverse Als weiteres Highlight präsentiert das Unternehmen auf der Messe das virtuelle "House of Schletter". Hier können Standbesucher in einem dreidimensionalen virtuellen Raum, auch als Metaverse bekannt, in die Produktwelt von Schletter eintauchen und verschiedene Anwendungen und Testszenarien erleben. Das Schetter Metaverse soll Kunden künftig auch unabhängig von Messen als digitaler Erfahrungsraum zur Verfügung stehen - weitere Erlebnisräume werden im Laufe des Jahres sukzessive freigeschaltet. "Wir setzen in Vertrieb und Kundenbetreuung stark auf persönlichen Kontakt, aber nicht immer sind Vor-Ort-Termine oder Live-Demos logistisch so einfach", sagte Schletter-CEO Roos. "Mit dem Schletter Metaverse können wir unserer Produkte und deren technische Details jederzeit anschaulich und erlebbar machen, und zwar weltweit." Die Schletter Group präsentiert sich vom 14.06. bis zum 16.06.2023 auf der Intersolar Europe in München in Halle A6 Stand 180. ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com Pressekontakt: Sebastian Glaser Tel.: +49 (0)221 80 10 87-80 e-mail: sg@moeller-pr.de Zusatzmaterial zur Meldung:



