Baywa re und seine Tochtergesellschaft Groenleven setzen in den Niederlanden aktuell eines der größten "Fruitvoltaic"-Projekte in Europa um. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 geplant.Bereits 2020 realisierten Baywa und seine Tochter Groenleven eine Pilotanlage auf den Feldern des Landwirts Marten von Hoof in der niederlänndischen Provinz Nordbrabant. Jetzt soll es zu einem der größten "Fruitvoltaic" - wie Baywa die Kombination auf Photovoltaik und Obstanbau getauft hat - in Europa werden. Insgesamt werden mehr als 24.000 hochaufgeständerte Module installiert. Die Gesamtleistung ...

