Fed und EZB im Fokus - Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Die neue Handelswoche hat es in sich. Neben den Sitzungen der großen Notenbanken Fed und EZB blicken Börsianer gespannt auf neue US-Inflationsdaten. Zu Wochenbeginn gelingt dem Frankfurter Börsenbarometer zudem wieder die Eroberung der 16.000-Punkte-Marke. Am Vormittag steht ein Kursplus von 0,90 Prozent auf der Kurstafel, womit sich der DAX knapp unter der Marke bei 16.100 Zählern behaupten kann.