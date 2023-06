Die 123fahrschule (123fs) ist ein Vorreiter und hat dank ihrer umfangreichen Erfahrungen mit dem Online-Theorieunterricht während der Corona-Pandemie einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. In Deutschland galt der Online-Theorieunterricht während der Pandemie als Ausnahme, was sich aber nach den Bemühungen der 123fs-Geschäftsführung und der Verkehrsminister nun ändern soll. Nach Angaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wird E-Learning ab dem 01.01.2025 in Deutschland dauerhaft gesetzlich anerkannt. Die Analysten von AlsterResearch bleiben daher positiv für den Investment Case von 123fs, da das Unternehmen der Hauptprofiteur dieser Gesetzesänderung sein wird. AlsterResearch bekräftigt daher das KAUFEN-Rating und das DCF-basierte Kursziel von EUR 12,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





