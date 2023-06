Das ChatGPT in einigen Berufen den Angestellten unter die Arme greifen kann, ist bekannt. Dabei kommen einem zuerst vor allem Bürojobs in den Sinn. Doch wie sieht das eigentlich mit der Kirche aus? Das Vorbereiten eines Gottesdienstes obliegt normalerweise voll und ganz einem Pastor. Doch auch hier gibt es jetzt Unterstützung von künstlicher Intelligenz. In der voll besetzten Kirche St. Paul der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Fürth wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...