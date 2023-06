Der weltweit führende IT-Dienstleister FPT Software hat kürzlich zwei Kategorien bei den 18.jährlichen Information Technology World Awards (IT Word Awards®) von 2023 gewonnen. In diesem Jahr erhielt FPT Software die höchsten Rangplätze in zwei Kategorien:

Gewinner des Gold Globee® für digitalen Handel: FPT Softwares Dienst für digitalen Handel und Kundenerlebnisse

Gewinner des Gold Globee® für IT-Lösungen Fertigung: FPT Softwares SoundAI

Der Lösungs- und Dienstleistungsanbieter wurde von 600 Juroren aus einem breiten Spektrum von Branchenexperten weltweit bewertet. Sein Beitrag wurde mit hoher Genauigkeit und bemerkenswerten statistischen Ergebnissen eingelesen, die außergewöhnliche Auswirkungen auf das Geschäftswachstum und die Kundenzufriedenheit zeigen. Das Gewinnerpaar gehört zu dem umfassenden Angebot des Unternehmens an digitalen Lösungen zur Lösung komplexer Geschäftsprobleme in jedem Sektor.

Mit dem Dienst für digitalen Handel und Kundenerlebnisse von FPT Software können Marken die sich verändernden Kundenanforderungen im dynamischen mehrkanaligen Handel von heute erfüllen. Das Dienstleistungspaket hilft Kunden, ihr E-Commerce-Ökosystem zu überdenken und zu erneuern, indem sie umfassende E-Commerce-Funktionen nutzen und Kunden an allen Kontaktpunkten begeistern.

SoundAI das Aushängeschild von FPT Software für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bietet eine neuartige Lösung im Bereich der komfortablen Inspektion. Mithilfe der Erkennung akustischer Anomalien für die vorausschauende Wartung und die Inspektion des Produktzustands können globale Unternehmen die Abhängigkeit von menschlichen Inspektoren verringern und gleichzeitig die Inspektionsgenauigkeit mit einer erfolgreichen Erkennungsrate von über 95 erhöhen.

Herr Bach Nguyen Luu, Programmleiter für den Bereich Digital Commerce and Experience bei FPT Software, kommentierte: "FPT Software verzeichnet eine wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich des digitalen Handels. Wir setzen kontinuierlich neue Maßstäbe im digitalen Bereich und nutzen modernste Technologien, um globale Unternehmen bei der Optimierung ihrer Abläufe und der Erschließung von Datenwerten zu unterstützen. Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für unsere kontinuierlichen Bemühungen und Innovationen und setzt unsere Messlatte in der heutigen wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft höher."

Für Dr. Phong Nguyen, Chief Artificial Intelligence Officer bei FPT Software, ist SoundAI ein Paradebeispiel dafür, wie KI die Qualitätsprüfung von Produkten revolutionieren und den Fertigungssektor in eine vielversprechende Zukunft führen kann. "Mit der Anwendung in verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, intelligenten Häusern, dem Energiesektor und anderen bietet SoundAI einen transformativen Ansatz für die Wahrnehmung der Welt und die Verbesserung der Lebensqualität. In Zukunft werden wir SoundAI und andere KI-Funktionen weiterentwickeln, um der sich ständig verändernden Technologie-Landschaft gerecht zu werden", ergänzte Phong.

Die IT World Awards® werden von den Globee® Awards verliehen, den Organisatoren der weltweit führenden Programme für Unternehmensauszeichnungen und Ranglisten für Unternehmen. Mit den Auszeichnungen werden herausragende Anbieter mit exzellenten technologischen Fortschritten gewürdigt, die darauf abzielen, die Standards für Informationstechnologie und Cybersicherheit in der Branche zu erhöhen.

"Es ist mir eine Ehre, den bemerkenswerten Gewinnern der Globee® Awards für Informationstechnologie 2023 zu gratulieren. Ihr Engagement, ihre Innovation und ihre beeindruckenden Beiträge haben neue Maßstäbe für Exzellenz in der IT-Branche gesetzt", sagt San Madan, Präsident der Globee Awards.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 803 Millionen Dollar und beschäftigt mehr als 27.000 Mitarbeiter in 27 Ländern. Als Pionier der digitalen Transformation bietet FPT Software erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, IoT, Hyperautomatisierung, Low-Code und so weiter. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 1.000 Kunden, darunter 89 Fortune Global 500-Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter http://fptsoftware.com/

