Höhepunkte:

- Bohrung AP-23-293

- 129,2 Meter mit 6,0 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, einschließlich;

- 46,0 Meter @ 13,4 g/t Gold einschließlich;

- 28,5 Meter @ 17,4 g/t Gold

- Bohrloch AP-23-294 (gebohrt oberhalb des hochgradigen Panels)

- 13,95 Meter mit 6,4 g/t Gold;

- Die Ergebnisse von AP-23-293 sind die bedeutendsten, die Heliostar im Rahmen seiner Neubewertung des hochgradigen Panels gemeldet hat. Sie füllen eine Lücke in der Ressource, um eine nun durchgehende 195 Meter lange Streichenlänge von Bohrergebnissen mit mehr als 15 Gramm pro Tonne Gold zu verbinden.

Vancouver, Kanada, 12. Juni 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metals-ltd/) freut sich, weitere Bohrergebnisse vom Projekt Ana Paula in Mexiko bekannt zu geben. Diese vier Bohrlöcher bewerten weiterhin die Mineralisierung innerhalb und oberhalb des hochgradigen Panels im Kern von Ana Paula. Dies ist der Bereich der Lagerstätte, der nach Ansicht von Heliostar das Potenzial für eine beträchtliche Steigerung des Gehalts aufweist. Dieses Bohrprogramm wird die Fähigkeit von Ana Paula evaluieren, eine unterirdische Goldmine mit hoher Gewinnspanne zu erschließen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: "Der Schlüssel zu unserer Vision für die Zukunft von Ana Paula ist die Definition einer hochgradigen, unterirdisch abbaubaren Goldmineralisierung. Die außergewöhnlichen Abschnitte des aktuellen Bohrprogramms untermauern diese Ansicht. Die Ergebnisse von Bohrloch AP-23-293 veranschaulichen das Potenzial mit einer 139%igen Steigerung des Gehalts im Vergleich zum aktuellen Ressourcenmodell, bei einem Cutoff-Gehalt von mehr als 5 g/t. Dieses Bohrloch füllt eine Lücke im historischen Modell. Es verbindet eine durchgehende 195 Meter lange Streichlänge von Bohrtreffern mit mehr als einer halben Unze Gold pro Tonne (15 g/t). Das Team vor Ort ist dazu übergegangen, als Nächstes das aufwärtsgerichtete Ziel zu erproben. Dieses Ziel hat das Potenzial, die Streichlänge des hochgradigen Panels zu erweitern.

Ana Paula ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit Explorations- und Erschließungsausgaben von über 75 Mio. US$ in der jüngsten Vergangenheit. Diese Bohrergebnisse sind ein entscheidender Teil der Neufestlegung der Wirtschaftlichkeit des Projekts Ana Paula als Untertagemine. Das Neuplanungsprogramm umfasst Bohrungen, einen unterirdischen Minenentwurf, geometallurgische Optimierungsstudien und eine Ressourcenaktualisierung, die alle im Jahr 2023 abgeschlossen sein werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Programm ein technisch einfacheres Projekt mit besserer Wirtschaftlichkeit und einem wesentlich verbesserten Kapitalwert (Net Present Value, NPV) für Ana Paula liefern wird.

Ergebnisse der Bohrungen

Abbildung 1: Schnittansicht durch das Ressourcenmodell aus der PFS 20231 mit Hervorhebung des hochgradigen Panels (beschnitten auf Ressourcenblöcke mit mehr als 5 g/t). Die Heliostar-Ergebnisse sind in Schwarz und die historischen Abschnitte in Grau gekennzeichnet. Abgeschlossene und laufende Bohrungen sind in blau dargestellt, Wachstums- und Infill-Zielgebiete sind gekennzeichnet.

HoleID Von (Meter) An (Meter) Intervall (Meter) Au (g/t) Kommentar Ziel AP-23-293 55.5 184.7 129.2 6.0 Einschließlich Geotechnik Probe. Anmerkung 1 Infill Ziel einschließlich 117.0 163.0 46.0 13.4 Einschließlich Geotechnik Probe. Anmerkung 2 einschließlich 118.0 146.5 28.5 17.4 Einschließlich Geotechnik Probe. Anmerkung 2 AP-23-294 31.3 98.5 67.2 2.1 Einschließlich Geotechnik Proben. Anmerkung 3 Oberes Panel einschließlich 31.3 45.25 13.95 6.4 AP-23-295 76.5 118.0 41.5 2.6 Einschließlich Geotechnik Proben. Anmerkung 4 Oberes Panel einschließlich 85.5 91.0 5.5 4.9 und 103.0 111.0 8.0 3.7 AP-23-296 73.5 99.5 26.0 1.9 Oberes Panel einschließlich 94.5 96.5 2.0 13.6

Tabelle 1: Signifikante Bohrabschnitte

1 enthält 2,29 Meter Probe, die für geotechnische Studien entnommen wurde und deren Gehalt mit 0 g/t angenommen wird

2 enthält 0,57 Meter Proben, die für geotechnische Studien entnommen wurden und deren Gehalt mit 0 g/t angenommen wird

3 enthält 0,5 Meter Probe, die für geotechnische Studien entnommen wurde und deren Gehalt mit 0 g/t angenommen wird

4 enthält 0,51 Meter Probe, die für geotechnische Studien entnommen wurde und deren Gehalt mit 0 g/t angenommen wird

Bohrloch AP-23-293 zielte auf eine der größten Datenlücken in der Nähe der Mitte des hochgradigen Panels. Das Ziel von AP-23-293 war es, die Kontinuität der hochgradigen Goldmineralisierung über diese Lücke hinweg zu testen.

Die Untersuchungsergebnisse für AP-23-293 zeigen 46 Meter mit 13,4 g/t Gold, innerhalb von 129,2 Metern mit 6,0 g/t Gold. Diese Gehalte und Mächtigkeiten stellen eine Steigerung von 139 % gegenüber den Gehalten und Mächtigkeiten des Ressourcenmodells bei einem Cutoff-Gehalt von 5 g/t Gold dar. Dies wird sich positiv auf die Gesamtunzen und den Goldgehalt des Ressourcenmodells auswirken. Es liefert wichtige geologische Daten in der Nähe dieses Bohrlochs. Darüber hinaus liegt das Ergebnis über den Erwartungen, die von den nächstgelegenen Bohrlöchern gesetzt wurden. Dies zeigt, dass Ana Paula das Potenzial hat, durch verbesserte Bohrabstände weiter zu wachsen.

Die Kontinuität der Goldmineralisierung ist nach wie vor ein Merkmal des hochgradigen Panels, wobei nur drei der neunundvierzig Proben, die die 46 Meter mit 13,4 g/t Gold in AP-23-293 bilden, weniger als 2 g/t Gold aufweisen.

Abbildung 2: Querschnitt des Bohrlochs AP-23-293 und des Ressourcenmodells, das so beschnitten wurde, dass nur Ressourcenblöcke mit mehr als 5 g/t angezeigt werden.

Bei den Bohrlöchern AP-23-294, 295 und 296 handelt es sich um Bohrungen mit geringerer Priorität, die in Erwartung der Vorbereitung der Bohrflächen für das nach oben gerichtete Ziel abgeschlossen wurden.

Bohrloch AP-23-294 ergab einen unerwartet besseren Abschnitt von 13,95 Metern mit 6,4 g/t Gold innerhalb von 67,2 Metern mit 2,1 g/t Gold. Diese Ergebnisse stammen aus einem Gebiet, in dem das Modell nur Gehalte unter 5 g/t Gold anzeigte.

Bohrloch AP-23-295 enthielt 5,5 Meter mit 4,9 g/t Gold innerhalb von 41,5 Metern mit 2,6 g/t Gold. AP-23-296 ergab 2,0 Meter mit einem Gehalt von 13,6 g/t Gold. Diese Ergebnisse lagen um 63 % bzw. 46 % unter den Vorhersagen des Modells bei einem Cutoff-Gehalt von mehr als 5 g/t.

Die drei Bohrlöcher, die oberhalb des Panels gebohrt wurden, erweiterten die potenziell abbaubaren Untertage-Gehalte über einen vertikalen Bereich von 170 Metern. Sie zeigen, dass sich die Mineralisierung flacher als modelliert und in diskreteren schmalen Zonen als innerhalb des hochgradigen Panels erstreckt. Es wird erwartet, dass sie im Rahmen der Ressourcenaktualisierung 2023 zusätzliche abbaubare Unzen im Untergrund liefern werden.

Fortschritt der Bohrungen

Im Rahmen des aktuellen Programms wurden bei Ana Paula bereits elf Bohrungen abgeschlossen. Heliostar hat bisher Ergebnisse aus sechs Löchern gemeldet. Das nächste Bohrloch, AP-23-297, erprobt die nach oben gerichtete Erweiterung der Mineralisierung und geht dann tiefer in das Zielgebiet hinein. Letztendlich wird es die interne Kontinuität des hochgradigen Panels bewerten. Es wird auch eine große Menge an Probenmaterial für das metallurgische Programm liefern. Die Bohrlöcher AP-23-298 bis AP-23-301 erproben alle Zonen im aufwärtsgerichteten Ziel.

Loch ID Nordrichtung (WGS84 Zone 14N) Östliche Ausrichtung (WGS84 Zone 14N) Erhebungen (Meter) Azimut (°) Neigung (°) Länge (Meter) AP-23-291 410,171 1,998,053 907.8 180 -55 201.0 AP-23-292 410,205 1,998,055 908.3 180 -50 186.0 AP-23-293 410,150 1,998,056 910 000 -60 202.5 AP-23-294 410,089 1,997,994 929 000 -60 102.0 AP-23-295 410,089 1,997,993 929 000 -75 172.8 AP-23-296 410,204 1,998,005 943 180 -55 112.5

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Kernproben wurden an ALS Limited in Santiago Queretaro, Queretaro, zur Probenaufbereitung und zur Analyse in den ALS-Labors in North Vancouver versandt. Die ALS-Einrichtung in North Vancouver ist ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht; Überschreitungen wurden mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung der qualifizierten Person

Stewart Harris, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt. Auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen kann man sich nicht verlassen, da Stewart Harris diese Informationen weder erstellt noch überprüft hat.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit den mexikanischen Bundes- und Lokalbehörden an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen setzt seine Bemühungen zur Exploration des Goldprojekts Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika, fort.

Die Lagerstätte des Projekts Ana Paula enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1.081.000 Unzen Gold mit 2,38 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold und 2.547.000 Unzen Silber mit 5,61 g/t Silber. Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 1.468.800 Unzen Gold mit 2,16 g/t Gold und 3.600.000 Unzen Silber mit 5,3 g/t Silber. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine beträchtliche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Gefälles.

Referenzen

1 Eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie mit dem Titel "Ana Paula Project NI 43-101 Technical Report Preliminary Feasibility Study Update" wurde am 6. April 2023 mit einem Gültigkeitsdatum vom 28. Februar 2023 auf SEDAR eingereicht und für das Unternehmen von Daniel H. Neff, PE, Art S. Ibrado, PhD, PE, Richard K. Zimmerman, RG, SME-RM, Craig Gibson, PhD, CPG, Andrew Kelly, P.Eng, Gordon Zurowski, P.Eng., Paul Daigle, P.Geo., Gilberto Dominguez, PE und James A. Cremeens, PE, PG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Funk

CEO

Heliostar Metals Limited

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Grundstücken des Unternehmens, die Genehmigung des San-Antonio-Projekts, die Veröffentlichung von Explorationsergebnissen und zukünftige Ressourcen- und Reservenschätzungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, die Nicht-Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



