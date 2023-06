Im Kupferbergbau wurden in den vergangenen Jahren Rekordgewinne erzielt. Die Unternehmen investieren jedoch nicht in neue Projekte. Ein hartnäckiges und langwieriges Angebotsdefizit zeichnet sich ab. Es erinnert ein wenig an den Ölmarkt: Die Gewinne im Kupferbergbau sprudeln, doch neue Projekte sind Mangelware. Die Bergbau- und Metallsparte des Analysedienstes S&P Global Market Intelligence ...

Den vollständigen Artikel lesen ...