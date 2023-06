Emittent / Herausgeber: MPPM GmbH / Schlagwort(e): Fonds

MPPM Deutschland Fonds erzielt Wertzuwachs von knapp 12% per Ende Mai 2023 Eppstein, 12. Juni 2023 - Der Publikumsfonds MPPM Deutschland konnte im Mai - gegen den Markttrend - einen sehr starken Wertzuwachs von 3,2% und damit eine deutliche Outperformance zu sämtlichen Vergleichsindizes erzielen. Auch die Performance-Bilanz des Fonds nach fünf Monaten im Jahr 2023, also per Ende Mai, mit einem Zuwachs von knapp 12% ist angesichts eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfeldes erfreulich. Die Performance des Fonds liegt damit seit Jahresanfang über dem Wertzuwachs der wichtigsten deutschen Vergleichsindizes MDAX (+5,6%) und SDAX (+9,9%) und auch des TecDAX (+9,5%). Lediglich der Leitindex DAX zeigte sich robust und schnitt mit +12,5% leicht besser ab als der MPPM Deutschland. Den höchsten Wertbeitrag im Mai leistete mit mehr als +23% die Kernposition Siltronic. Treiber dieser Performance war der Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI), welcher jüngst in den Fokus von Investoren gerückt ist, nachdem der US-Konzern Nvidia, der als einer der größten Profiteure von KI gilt, beeindruckende Zahlen präsentiert hatte. Perspektivisch wird von diesem Megatrend auch der Siliziumwafer-Hersteller Siltronic profitieren. Mit einem Zuwachs von mehr als 22% konnte die Aktie der EQS Group im Mai ebenfalls zur guten Performance des Fonds beitragen. Hintergrund der positiven Kursentwicklung war die Verabschiedung des sog. Hinweisgeberschutzgesetz, das nun am 2. Juli 2023 in Deutschland in Kraft treten wird. Ebenfalls positiv zur Performance trugen die Fondspositionen in Aixtron, Kontron, Nynomic, Formycon sowie Infineon und Porsche Automobilholding SE bei. Zu den stärksten Werttreibern des Fonds in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 gehörten die Investments in Hochtief, GK Software, CompuGroup, Traton, Heidelberg Materials, Kontron, Elmos, Infineon und Siltronic. Neu in das Portfolio aufgenommen wurden im Mai Positionen in Evotec, GFT, Jost Werke, KION, Norma und Südzucker. Der Kassenbestand lag per Ende Mai bei rund 4,5%. Das Fondsmanagement des MPPM Deutschland konzentriert sich auf einen fokussierten Stockpicking-Ansatz, der sich im bisherigen Jahresverlauf einmal mehr auszahlte. Im Fokus stehen attraktive Wachstums-Aktien und günstig bewertete Substanz-Titel. Dieser ausgewogene Mix aus Growth und Value soll neben einer guten Performance auch eine nachhaltige und stetige Wertentwicklung sicherstellen. Neben dem Fonds MPMM Deutschland bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro zu attraktiven Konditionen an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM ebenfalls erfolgreich. Je nach Risikoklasse weisen die Depots seit Beginn des Jahres auch hier bereits Wertzuwächse im zweistelligen Prozentbereich aus. Kontakt Ansprechpartner: Volker Glaser MPPM GmbH Gimbacher Straße 13 D-65817 Eppstein Tel +49 (6198) 588 37 95 Mobil +49 172 7230 948 Fax +49 (6198) 588 37 99 v.glaser@mppm.com www.mppm.com



