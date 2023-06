Weiterstadt (ots) -› Messe in München mit rund 250 Ausstellern gibt Ausblick auf die Mobilität von morgen› Gäste können batterieelektrische Konzeptstudie Vision 7S am Škoda Stand erleben› Der Siebensitzer zeigt die Weiterentwicklung des Škoda Innenraumkonzepts inklusive eines völlig neu konzipierten, natürlichen Human Machine Interface› Batterieelektrische Modelle Enyaq Coupé iV RS und Enyaq iV 80 stehen für Probefahrten bereitŠkoda Auto präsentiert den Besuchern bei der Power2Drive Messe vom 14. bis 16. Juni in München seine spannende Konzeptstudie Vision 7S. Der geräumige Siebensitzer gibt einen Ausblick auf ein zukünftiges BEV-Modell des Herstellers. Bis 2026 wird Škoda Auto sechs neue reine E-Modelle auf den Markt bringen. Wie sich Elektromobilität bei Škoda anfühlt, können die Gäste bei Probefahrten mit dem Enyaq Coupé iV RS und dem Enyaq iV 80 erleben.Die Mobilität von morgen schon heute greifbar machen - das ist die Intention der Messe Power2Drive Europe. Die internationale Fachmesse für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur umfasst ein Messeforum, eine Konferenz, die Power2Drive AWARDs, eine große Outdoor Area und ein buntes Rahmenprogramm. Sie bildet eine Säule der Innovationsplattform,The smarter E Europe', zu der auch die energiewirtschaftlichen Events Intersolar Europe, ees Europe und EM-Power Europe gehören, die vom 14. bis 16. Juni parallel in der Messe München stattfinden.Vision 7S gibt Ausblick auf zukünftiges Škoda BEV-ModellDie Konzeptstudie Vision 7S feierte ihre Premiere am 30. August 2022 in Prag. Sie zeigt eindrucksvoll auf, welche technischen Möglichkeiten der Modulare Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagen Konzerns bietet, ermöglicht dank einer 89-kWh-Batterie eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern(1) und Schnellladen mit bis zu 200 kW. Auch das Interieur wirft einen Blick in die Zukunft bei Škoda: Verschiedene Innenraumkonfigurationen für unterschiedliche Situationen, der auf der Mittelkonsole integrierte Kindersitz und die besonders intuitive Bedienung des großen, drehbaren Zentraldisplays geben die Richtung vor.Die Škoda Vision 7S finden Besucher am Stand des Herstellers in Halle B6, Standnummer 550. Zusätzlich zu diesem Ausstellungsangebot bringt Škoda drei Fahrzeuge für Probefahrten mit: zwei Enyaq Coupé iV RS und einen Enyaq iV 80. So können die Messebesucher einen persönlichen Eindruck von moderner Elektromobilität der Marke gewinnen.(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der MitfahrerPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5531381