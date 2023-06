Die Herstellung von Aluminium verbraucht enorm viel Energie und belastet die Umwelt. Weil an dem vielseitigen Material kaum ein Weg vorbeiführt, arbeitet etwa die Autobranche daran, recyceltes Aluminium zu verwenden. Das ist aber nicht so leicht. Zur Herstellung einer Tonne Aluminium benötigt man gut 15 Megawattstunden Strom. So viel verbraucht ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland in fünf Jahren. Hierzulande hat die Autoproduktion den größten ...

