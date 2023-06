DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien blieben die Börsen wegen King's Birthday geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.314,25 +0,2% +10,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.622,00 +0,5% +31,3% Euro-Stoxx-50 4.316,52 +0,6% +13,8% Stoxx-50 3.981,04 +0,2% +9,0% DAX 16.053,16 +0,6% +15,3% FTSE 7.565,62 +0,0% +1,5% CAC 7.257,18 +0,6% +12,1% Nikkei-225 32.434,00 +0,5% +24,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,28 +0,16 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,37 -0,01 -0,20 US-Rendite 10 J. 3,75 +0,01 -0,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,65 70,17 -2,2% -1,52 -14,0% Brent/ICE 73,53 74,79 -1,7% -1,26 -12,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,76 32,05 -7,1% -2,29 -59,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,40 1.961,24 +0,1% +2,16 +7,7% Silber (Spot) 24,25 24,30 -0,2% -0,05 +1,2% Platin (Spot) 1.003,65 1.014,55 -1,1% -10,90 -6,0% Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,6% -0,02 -1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der jüngste Opec-Beschluss zum Fördersenkung sei schon wieder verpufft, so ein Marktteilnehmer. Die Jahrestiefs würden wohl angepeilt - die konjunkturelle Entwicklung lasse keinen Nachfrageschub erwarten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften etwas fester ist die Woche der Notenbanken gehen. Aktuell wird eine Zinspause in den USA mit einer Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent eingepreist. Die aktuell bullische Stimmung werde in den kommenden Tagen einer harten Probe unterzogen, heißt es. Denn schon am Dienstag könnte die Stimmung mit Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA kippen. Der Markt rechne fest mit einem weiteren Sinken der noch immer viel zu hohen Inflation. Nur so sei mittelfristig mit einem Ende des Zinserhöhungspfades der Fed zu rechnen. Diese Spekulation stelle eine der Haupttriebfedern der aktuellen Börsenrally, die durch die wirtschaftliche Entwicklung kaum zu rechtfertigen sei, heißt es weiter.

Biogen steigen vorbörslich um 4,6 Prozent. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Biogen zusammen mit der japanischen Eisai entwickelt hat, steht in den USA vor der endgültigen Zulassung.

Blue Apron geben um 12,7 Prozent nach, nachdem sie zuvor im regulären Freitagshandel um rund 67 Prozent nach oben geschossen waren. Hintergrund war eine Vereinbarung zur Übertragung der Betriebsinfrastruktur an Freshrealm. Im Rahmen der Übereinkunft, die mit bis zu 50 Millionen Dollar bewertet wird, erhält Blue Apron eine Vorauszahlung von etwa 25 Millionen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte gehen optimistisch in eine spannende Notenbankwoche. Die Kursgewinne führen Marktteilnehmer auf Short-Eindeckungen von Händlern zurück, die ihrer Sache nicht mehr sicher sind. Etwas Rückenwind kommt dazu von fallenden Ölpreisen. Nach dem Tod von Italien Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi stehen die Aktien von MFE-MediaForEurope im Fokus. Sie legen 4,6 Prozent zu, da vom Unternehmens-CEO Pier Silvio Berlusconi ein marktfreundlicheres Vorgehen erwartet wird. Casino Guichard springen um über 15 Prozent. Hier kommt neue Übernahmhoffnung auf. VW steigen um 1,9 Prozent zu. Der Markt bewertet Aussagen zur künftigen Strategie positiv. Adidas machen einen Satz um fast 4,6 Prozent. Bernstein hat das Kursziel erhöht. Hensoldt verteuern sich um 4,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Kepler. Bei Rheinmetall (+2,8%) treiben Aussagen von Chef Armin Papperger, der mittelfristig eine Bewertung höhere Bewertungen anstrebt. Thyssenkrupp geben um 0,8 Prozent nach. Zwar will der Stahlkonzern Nucera noch im Juni an die Börse bringen, jedoch die Mehrheit behalten. Novartis legen 0,9 Prozent zu. Das Gebot für das Biotechnikunternehmen Chinook kommt gut an. Georg Fischer steigen um 2,1 Prozent. Die finnische Uponor soll übernommen werden. Um über 15 Prozent brechen SES ein. Sie leiden unter dem zügigen Abgang von CEO Steve Collar.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:54 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0769 +0,2% 1,0747 1,0754 +0,6% EUR/JPY 150,01 +0,1% 149,94 149,80 +6,9% EUR/CHF 0,9745 +0,4% 0,9719 0,9702 -1,5% EUR/GBP 0,8565 +0,3% 0,8548 0,8548 -3,2% USD/JPY 139,30 -0,1% 139,53 139,30 +6,2% GBP/USD 1,2572 -0,1% 1,2572 1,2579 +3,9% USD/CNH (Offshore) 7,1553 +0,2% 7,1527 7,1390 +3,3% Bitcoin BTC/USD 25.976,74 -0,3% 25.790,58 26.589,07 +56,5%

Der Euro zieht zum Dollar merklich an. Volkswirte erwarten für die EZB eine weitere Zinserhöhung am Donnerstag.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben uneinheitlich geschlossen. Die Börse in Tokio war nach den kräftigen Zugewinnen am Freitag erneut Tagessieger. Rückenwind kam von Pharma- und Gesundheitswerten. Eisai gewannen 1,9 Prozent und setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Eisai mit dem US-Unternehmen Biogen entwickelt hat, steht in den USA vor einer Zulassung. Viele Anleger dürfte es vorgezogen haben, sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte zurückzuhalten, so Marktbeobachter. An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung etwas von Sorgen über die wirtschaftliche Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt getrübt. Die Börsen hatten sich im Verlauf des Handels etwas von höheren Abschlägen erholt mit der Spekulation, dass die People's Bank of China den Leitzins senken könnte. Der Kospi in Südkorea schloss niedriger. Diplomatische Spannungen zwischen Seoul und Peking hätten die Stimmung getrübt, hieß es. Amorepacific Group verloren 7,1 Prozent und die Tochter Amorepacific 3,3 Prozent - das Unternehmen weist ein großes China-Geschäft aus. Die Rügstungstitel Hyundai Rotem (+3,2%) und LIG Nex1 (+1,0%) profitierten von Auftragseingängen.

CREDIT

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten kommen zurück. "Die Renditejäger wagen sich langsam wieder aus der Deckung", so die DZ. Während sich die Spreads im Bereich der Staatsanleihen und "Agency Anleihen" zuletzt leicht ausgeweitet hätten, seien "Covered Bonds" und Unternehmensanleihen zumindest stabil gehandelt worden. Die Spreads der Bankanleihen, die nach wie vor vergleichsweise hoch sind, engten sich hingegen etwas ein. "Die jüngsten Entwicklungen lassen darauf schließen, dass die Befürchtungen über weitere Leitzinsanhebungen (...) noch nicht ad acta gelegt sind", so die DZ-Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VOLKSWAGEN

Der Vorstand um Volkswagen-Chef Oliver Blume bereitet einem Zeitungsbericht zufolge einen Umbau von Europas größtem Autohersteller vor. In einem ersten Schritt sollen die Kosten sinken und das Konzerngefüge neu geordnet werden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. "Wir müssen handeln, da wir sonst den Anschluss an die Konkurrenz verlieren", so ein Topmanager gegenüber der Zeitung. Am Dienstag befasse sich der Aufsichtsrat mit dem Thema. Die Eckdaten sollen dann am 21. Juni auf einem Kapitalmarkttag Investoren vorgestellt werden.

BIONTECH

Der Start eines ersten Zivilprozesses um einen angeblichen Impfschaden durch ein Corona-Vakzin vor dem Hamburger Landgericht ist am Montag wegen eines Befangenheitsantrags gegen den Richter abgesetzt worden. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, zweifeln die Anwälte der Klägerin die Unvoreingenommenheit des Richters an. Hintergrund ist ein Streit darüber, ob der Fall von einem Einzelrichter oder einer mit mehreren Richterinnen und Richtern besetzten Kammer verhandelt wird. Das von einer Klägerin aus Hamburg angestrengte Zivilverfahren richtet sich gegen den Impfstoffhersteller Biontech.

EPIGENOMICS

ist in Verhandlungen mit einem strategischen Investor aus den USA über den Erwerb von Vermögenswerten des Unternehmens. Wie das Berliner Biotechnologie-Unternehmen mitteilte, können die Gespräche auch noch scheitern. Es seien bisher keine verbindlichen Vereinbarungen getroffen worden. Die Verhandlungen über "wesentliche Vermögenswerte" seien "fortgeschritten", so Epigenomics.

THYSSENKRUPP

