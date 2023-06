Die KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 derartig gute Ergebnisse, dass man die Prognose für das Gesamtjahr kräftig erhöhen musste. Gerade bei der Gewinnentwicklung sah es sehr gut aus. So Anfang Mai dem Kapitalmarkt mitgeteilt.Und offensichtlich bleibt das Management nicht auf dem erreichten stehen, sondern richtet den Blick nach vorne. Perspektivisch, auf Jahre angelegt. so kann man die heute gemeldete Kooperation - oder Entwicklungspartnerschaft - mit dem Berliner Start-up VF Nutrition GmbH - besser bekannt unter der Marke vly - einordnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...