DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Habeck erwartet für 2024 Wirtschaftswachstum von 1,6 bis 1,9 Prozent

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder zu normalen Wachstumsraten im Bruttoinlandsprodukt zurückkehren wird. Denkbar seien "Normalraten" von 1,6 oder 1,9 Prozent, wie Habeck in einer Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2023 in Bad Saarow sagte. Im April hatte die Bundesregierung für dieses Jahr ein reales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,4 Prozent und für 2024 ein Wachstum von 1,6 Prozent prognostiziert.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für April nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im April schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,5 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 0,8 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 4,4 Prozent niedriger.

RBC: EZB stoppt im Juli bei 3,75 Prozent

Die RBC-Volkswirte Peter Schaffrik und Gordon Scott erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen und ihren Zinszyklus im Juli mit einem letzten Schritt von erneut 25 Basispunkten abschließen wird. "Selbst einige der Falken im EZB-Rat haben zuletzt angedeutet, dass der Zinshöhepunkt demnächst erreicht sein könnte", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung in dieser Woche.

Lindner: Beim Budget kann es keinen Nachschlag geben

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die gegenwärtigen Budgetgespräche für 2024 als "die schwierigsten Haushaltsberatungen seit 2010" bezeichnet und Forderungen nach einem "Nachschlag" zurückgewiesen. "Ich habe den Ressorts die mögliche Ausgabenhöhe mitgeteilt", sagte Lindner zu Merkur.de, wie sein Ministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. "Es kann keinen Nachschlag geben." Die Koalition mache die "Staatsfinanzen wieder solide".

BDI und HDE sehen Wettbewerbsordnung durch GWB-Novelle bedroht

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Handelsverband Deutschland (HDE) sehen mit dem von der Koalition geplanten Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz die Wettbewerbsordnung bedroht und warnen vor negativen Auswirkungen für die Gesamtwirtschaft. Der Gesetzesentwurf zur 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sei ein "fatales Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland", warnten die Verbände. Die vorgesehenen Änderungen seien mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen unvereinbar, widersprächen EU-Vorgaben und bärgen die Gefahr der politischen Einflussnahme auf das Kartellamt.

BDEW: Stärkung der Fernwärme ist unerlässlich

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat von der Politik anlässlich des Fernwärmegipfels eine Stärkung dieser Heizart gefordert. "Die Fernwärme ist ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Wärmewende", sagte Kerstin Andreae, die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Sie sei nicht nur - wie häufig angenommen - ein Instrument in Städten, sondern biete auch Potenziale im ländlichen Raum. "Dies muss auch bei der kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt werden", forderte Andreae. Die Branche treibe den Ausbau von Fernwärmenetzen voran und investiere hohe Beträge in ihre Dekarbonisierung.

Habeck mahnt trotz hoher Gasfüllstände zur Vorsorge

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Deutschland bei der Gasversorgung für den kommenden Winter auch ohne russische Gaslieferungen gut gerüstet, mahnt aber gleichzeitig zu einem Ausbau der deutschen Kapazitäten. Man müsse aufgrund des Auslaufens des Gastransit-Vertrags zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2024 Vorsorge treffen. In Deutschland bewegten sich die Gasfüllstände der Speicher auf 80 Prozent zu und man werde sie wohl bereits Monate vor dem kommenden Winter ganz füllen, sagte Habeck. Dennoch dürfe man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen.

Wärmepumpe bei Weitem am häufigsten eingebaute Heizung in neuen Wohnhäusern

Im Großteil der im vergangenen Jahr fertiggestellten Wohngebäude ist eine Wärmepumpe als primäre Heizungsanlage eingebaut worden. Der Anteil stieg von 50,6 Prozent im Jahr 2021 auf 57,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die Geräte kommen demnach vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz. Aber auch in neuen Mehrfamilienhäusern hat die Wärmepumpe mittlerweile die Gasheizung überholt. Neue Gasheizungen wurden den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr noch in 28 Prozent der Gebäude eingebaut.

Bundesnetzagentur setzt für nächsten Winter auf französische Akw

Die Bundesnetzagentur setzt bei der Energiestabilität in Deutschland auch auf den Import von Atomstrom aus Frankreich. Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine entsprechende Bedarfsanalyse der Netzagentur laut Bild-Zeitung bestätigt. Danach sei in der Analyse "der gesetzliche Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie in Deutschland und eine begrenzte Verfügbarkeit der Leistung der Kernkraftwerke in Frankreich unterstellt", zitiert Bild aus einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn.

Studie: Jedes zehnte Unternehmen hatte IT-Sicherheitsvorfall

Deutsche Unternehmen sehen Cyberrisiken laut einer Studie als ernsthafte Bedrohung: Jedes zehnte Unternehmen hatte demnach in den vergangenen zwölf Monaten einen IT-Sicherheitsvorfall. Viele Unternehmen rechnen mit einer Zunahme von Cyberangriffen und investieren in IT-Sicherheit, und jedes zweite Unternehmen fordert strengere IT-Sicherheitsvorschriften, so das Ergebnis der Studie von TÜV-Verband und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum Thema: "Cybersecurity: Studie zur digitalen Sicherheit der deutschen Wirtschaft vor dem Hintergrund internationaler Konflikte".

Luftwaffeninspekteur sieht Großmanöver als Signal für Nato-Wehrbereitschaft

Die am Montag beginnende Nato-Luftübung "Air Defender 23" soll nach Worten von Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz die Verteidigungsbereitschaft des Militärbündnisses unterstreichen. "Das wesentliche Signal ist, dass wir in der Lage sind, uns zu verteidigen", sagte Gerhartz im ZDF-Morgenmagazin. Die Übung sei zudem ein Signal an die Nato-Nationen und die dazu gehörigen Bevölkerungen, "dass wir in der Lage sind, sehr schnell zu reagieren".

Früherer italienischer Ministerpräsident Berlusconi gestorben

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Ein Sprecher des Ex-Regierungschefs bestätigte der Nachrichtenagentur AFP entsprechende Medienberichte. Der 86-Jährige, der an Leukämie litt, war erst am Freitag in ein Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Berlusconi hatte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen geprägt - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand.

USA wollen im Juli wieder der Unesco beitreten

Nach fünf Jahren der Nichtmitgliedschaft wollen die USA im Juli wieder der Unesco beitreten. Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay nannte die Entscheidung der US-Regierung in Paris einen "starken Akt". Es sei das Ergebnis einer seit fünf Jahren anhaltenden Entspannungspolitik, insbesondere mit Blick auf Nahost, erklärte Azoulay, als sie die 193 Unesco-Mitglieder über die Entscheidung der USA informierte.

Kim sichert Putin "volle Unterstützung" seines Landes zu

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Russlands Präsident Wladimir Putin laut Staatsmedien die "volle Unterstützung" seines Landes zugesichert. In einer von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichen Grußbotschaft an den Kreml-Chef anlässlich des russischen Nationalfeiertags am 12. Juni beteuerte Kim die "volle Unterstützung und Solidarität für das russische Volk im Kampf" für seine "souveränen Rechte".

