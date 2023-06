Leipzig (ots) -Die EU hat beim Recycling des kritischen Metalls Lithium ein riesiges Problem, und mithilfe kostenloser CO2-Zertifikate hat die Industrie massiv Geld verdient. Das sind zwei erste Rechercheergebnisse des Ausbildungsprojekts "Crossborder Journalism Campus" (CJC), das der Masterstudiengang Journalismus der Universität Leipzig zusammen mit Partner-Studiengängen in Göteborg und Paris durchgeführt hat. In Deutschland publiziert der MDR exklusiv unter mdr.de/greendeal die Ergebnisse. Weitere Medienpartner sind Le Monde (Paris), Svenska Dagbladet (Stockholm), Göteborgs-Posten (Göteborg) und EUobserver (Brüssel).Julia Krittian, MDR-Chefredakteurin: "Innovation und Wandel lösen häufig Hoffnungen, aber auch Ängste aus. Diese vielfältigen Blickwinkel und Lebenswirklichkeiten begleiten wir im MDR intensiv. Daher sind wir besonders froh, mit den starken und investigativen Recherchen der Studierenden unser Programm zu bereichern und konkret zu zeigen: Das bedeutet europäische Transformation für unsere Region."Zur konzertierten Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten CJC-Durchgangs veranstaltet MDR WISSEN gemeinsam mit der Universität Leipzig die Tagung "Journalismus-Ausbildung für morgen: Daten, Klima, Kollaborationen. Erfahrungen aus dem Projekt Crossborder Journalism Campus und 5 Jahren M.Sc. Journalismus". Diese findet am 14. und 15. Juni im Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und in der MDR-Zentrale in der Kantstraße statt. Gemeinsam mit Praxispartnern, Journalistinnen und Journalisten, Lehrenden, Forschenden, Vertreterinnen und Vertretern von Politik und Zivilgesellschaft sowie Studierenden des Masterstudiengangs Journalismus werden aktuelle Trends und Anforderungen an eine moderne Journalismus-Ausbildung reflektiert.Prof. Dr. Markus Beiler, Universität Leipzig: "Anlässlich des fünften Geburtstags unseres Masterstudiengangs Journalismus veröffentlichen wir nun die ersten Ergebnisse unseres bisher anspruchsvollsten Projekts. Als Teil eines europäischen Recherchenetzwerks trainieren wir bereits in der Ausbildung grenzüberschreitende Zusammenarbeit anhand eines der wichtigsten Themen unserer Zeit."Mit der gemeinsamen Tagung unterstreicht der MDR seinen starken Fokus auf die Transformationsthemen unserer Zeit. So hat die MDR-Chefredaktion bereits ein Klimanetzwerk und das "Team Zukunft", ein crossmediales Reporterteam, etabliert. MDR WISSEN bündelt zudem die Klimaberichterstattung des MDR auf mdr.de/klima (https://www.mdr.de/wissen/klima/index.html) und ist langjähriger Partner der journalistischen Ausbildung an der Uni Leipzig.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5531412