Vancouver, BC, 12. Juni 2023 / IRW-Press / - Generative AI Solutions Corp. ("GenAI" oder das "Unternehmen") (CSE: AICO, FWB: 99L.F, OTC: AICOF) freut sich, die Gründung von MAI Cloud bekannt zu geben, seinem Cloud-Service für künstliche Intelligenz ("KI"), der High-Performance Computing ("HPC")-Leistung für KI-Computing-Anforderungen bietet, einschließlich schneller Verarbeitungsleistung, groß bemessenem Datenspeicher und hochmodernen Softwareanwendungen, die alle über die Cloud über das Internet auf einer Pay-as-you-go-Basis [Umlageverfahren] bereitgestellt werden. Das Unternehmen hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, MAI Cloud Solutions Inc. gegründet, über die die MAI Cloud-Plattform eingeführt werden soll. MAI Cloud Solutions Inc. beabsichtigt, NVIDIA A100 und H100 zu verwenden, um die MAI Cloud-Plattform zu betreiben, und bemüht sich derzeit um Hosting-Vereinbarungen mit Drittanbietern.

Bei den NVIDIA A100- und H100-Prozessoren handelt es sich um spezialisierte Grafikprozessoren ("GPUs"), die für KI-Computing und Deep-Learning-Aufgaben entwickelt wurden. Eines der besonderen Merkmale der A100- und H100-GPUs sind ihre Tensor-Core-Technologien. Tensor-Cores sind Hardware-Beschleuniger zur effizienten Durchführung von Matrixoperationen, die für KI-Berechnungen von grundlegender Bedeutung sind, wie z. B. Matrixmultiplikationen und Faltungen. Tensor-Cores ermöglichen schnellere Trainings- und Inferenzzeiten für tiefe neuronale Netze und verbessern so die Gesamteffizienz von KI-Workloads.

MAI Cloud ermöglicht seinen Kunden den Zugriff auf und die Nutzung von Ressourcen, ohne dass sie eine physische Infrastruktur oder Hardware im eigenen Haus benötigen. KI-Algorithmen benötigen erhebliche Rechenleistung und große Datensätze für Training und Inferenz, die effizient in der Cloud gehostet und verwaltet werden können. MAI Cloud wird skalierbare und bedarfsgerechte Rechenressourcen bereitstellen, die es einem Unternehmen ermöglichen, seine Rechenleistung je nach KI-Bedarf einfach zu erhöhen oder zu verringern und so schnellere und effizientere Trainings- und Inferenzprozesse zu erreichen.

Der CEO von GenAI, Ryan Selby, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, die Gründung unserer MAI Cloud-HPC-Plattform anzukündigen, die speziell für die Unterstützung unserer internen und externen KI-Lösungen entwickelt wurde. Dieser strategische Schritt verbessert unsere Fähigkeit, spezielle KI-Modelle sicher und effizient einzusetzen, zu verwalten und zu skalieren. Die Flexibilität und Skalierbarkeit unserer MAI Cloud-Plattform in Verbindung mit robusten Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet, dass proprietäre KI-Technologien auf der MAI Cloud in großem Umfang eingesetzt werden können, ohne dass sensible Informationen und geistiges Eigentum gefährdet werden. Wir bauen ein vertikal integriertes Unternehmen für KI-Lösungen auf, und MAI Cloud wird eine proprietäre Cloud-basierte Datenbank bereitstellen, die in unserer gesamten KI-Wertschöpfungskette für Sicherheit und Mehrwert sorgen wird. Neben der Entwicklung unserer firmeneigenen KI-Lösungen streben wir auch die Entwicklung von KI-Lösungen für Drittunternehmen und Kunden an. Darüber hinaus können alle unsere internen und externen Produkte und Lösungen auf der MAI Cloud-Plattform gehostet werden, was dem Unternehmen potenzielle Kosteneinsparungen und mehrere laufende Einnahmequellen erschließt."

GenAI beabsichtigt, die MAI Cloud-Plattform zu nutzen, um KI-Computing-Aufgaben und das Hosting für seine bestehenden internen Projekte, einschließlich GenAI Tobacco, Remitz, Classmate und Global AI Newswire, durchzuführen.

GenAI Tobacco ist ein großes Sprachmodell ("LLM"), das die Leistungsfähigkeit der KI für die Tabakindustrie nutzbar machen soll. Das Unternehmen beabsichtigt, das LLM-Tabakprodukt unter dem Markennamen Tobacco Titan auf den Markt zu bringen. Tobacco Titan wird unter Verwendung verschiedener proprietärer und öffentlicher Datensätze sowie weiterer Informationen entwickelt, um Unternehmen und Einzelpersonen wertvolle KI-gestützte Intelligenz und Informationen in Bezug auf die Tabakindustrie zu liefern.

Remitz ist einer der führenden Anbieter von automatisierten Revenue Recovery Services [Services zur Umsatznachforderung] im Gesundheitswesen und hat datengesteuerte Analysen und branchenverändernde Technologien eingesetzt, um einen innovativen Ansatz für die medizinische Abrechnung zu entwickeln. Mithilfe hochentwickelter Algorithmen kann Remitz Forderungen identifizieren und melden, die andernfalls nicht erhoben würden, und so intelligentere Abrechnungsprozesse und eine Gewinnmaximierung für Gesundheitsdienstleister im ganzen Land ermöglichen. Remitz setzt generative KI ein, um Abrechnungsdaten zu analysieren, Unstimmigkeiten zu erkennen und Inkassostrategien zu optimieren, was letztendlich Zeit und Ressourcen spart und gleichzeitig die Patientenerfahrung verbessert. Bis heute hat das in Remitz eingesetzte KI-Abrechnungssystem bei einer geschätzten Bruttomarge von 40 % (ungeprüft) mehr als US$ 100 Mio. abgerechnet und Dienstleister im Hinblick auf mehr als eine Million Patienten betreut. Weitere Informationen über Remitz finden Sie unter www.remitz.com.

Classmate ist ein auf GenAI basierender Tutor, der die neuesten Entwicklungen im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung nutzt, um Fragen zu verstehen und genaue und relevante Antworten zu geben. Schülerinnen und Schüler können so schnell Antworten auf ihre Lernfragen finden und ein tieferes Verständnis für den Lernstoff erlangen. Mit Classmate wird das Lernen interessanter, effizienter und angenehmer. Weitere Informationen über Classmate finden Sie unter www.ClassmateApp.ai.

Global AI Newswire entwickelt ein KI-gestütztes System zur Zusammenfassung von Pressemitteilungen öffentlicher Unternehmen mit dem Ziel, komplexe Informationen in effiziente und leicht verständliche Kurzberichte zusammenzufassen. Global AI Newswire wird generative KI-Algorithmen einsetzen, um Pressemitteilungen zu analysieren und zu komprimieren und dadurch schnelle und genaue Einblicke zu liefern, die es Investoren, Journalisten und der Öffentlichkeit ermöglichen, sich über die neuesten Unternehmensnachrichten zu informieren.

Für das Board:

Ryan Selby

CEO, Director und Board-Chairman

Generative AI Solutions Corp.

Gebührenfreie Anrufe (Nordamerika): +1-833-879-7632?

Anrufe von außerhalb Nordamerikas: +1-406-879-7632

mailto:info@genai-solutions.com

http://www.genai-solutions.com

ÜBER GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP.

GenAI ist ein bahnbrechendes Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich auf die Entwicklung eines vertikal integrierten KI-Lösungsgeschäfts durch seine proprietäre MAI Cloud-Datenbank konzentriert, mit der Entwicklung und Vermarktung von KI-gestützten Tools und Lösungen für Unternehmen und Verbraucher in verschiedenen Branchen. GenAI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Macht der KI zu nutzen, um transformative Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die Unternehmen und Verbrauchern in verschiedenen Sektoren zugutekommen. Unser Team aus talentierten KI-Experten und Technikern hat sich der Entwicklung hochmoderner KI-basierter Lösungen verschrieben, die mit einer breiten Anwendbarkeit punkten und sich nahtlos in verschiedene Arbeitsabläufe integrieren lassen. Durch den Einsatz unserer MAI Cloud-Plattform und unser Know-how in den Bereichen maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und Datenanalyse nutzen wir für die Entwicklung vielseitiger, leistungsstarker Tools, mit denen Effizienz, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit neu definiert werden.

Für weitere Informationen über GenAI besuchen Sie bitte www.genai-solutions.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Informationen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, wie z. B.: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung des MAI Cloud-Produkts oder eines seiner Produkte und den Zeitplan dafür; die Fähigkeit des Unternehmens, die Entwicklung des MAI Cloud-Produkts oder eines seiner Produkte zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, das MAI Cloud-Produkt oder eines seiner Produkte zu vermarkten; die Fähigkeit des Unternehmens, weitere strategische Akquisitionen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, Tools und Lösungen für künstliche Intelligenz zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Wachstum und Rentabilität für Verbraucher und Unternehmen zu fördern; und die Möglichkeiten für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, in der Fertigung und in der Logistikbranche. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden" oder "werden" bzw. auftreten oder erreicht werden. Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit von GenAI, das MAI Cloud-Produkt oder eines seiner Produkte innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu entwickeln, der verschärften Wettbewerb und den aktuellen globalen Finanzbedingungen, Zugangs- und Lieferrisiken, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, betriebliche Risiken, regulatorische Risiken, Finanzierung, Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung und Aufsicht über künstliche Intelligenz, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

