POLITIK-BLOG/FDP dringt auf soliden Haushalt 2024

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

FDP dringt auf soliden Haushalt 2024

Die FDP hat eine "ökonomische Zeitenwende" gefordert und sich gegen eine "Schuldenpolitik auf Kosten künftiger Generationen" gewandt. "In Zeiten steigender Zinsen auf Schulden zu setzen, wäre eine fatale Politik", warnte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Jedoch bestehe in der Bundesregierung "nach wie vor kein gemeinsames Verständnis für die finanzpolitische Wirklichkeit in diesem Land". In einem Beschluss "für einen soliden Haushalt 2024" forderte das Parteipräsidium "Konsolidierung statt Subventionierung, Marktwirtschaft statt Umverteilung, Entlastung statt Belastung, Investitionen statt Bürokratie". Mit neuen Konzepten für eine veränderte Welt und der Rückbesinnung auf die Soziale Marktwirtschaft solle der Wohlstand gesichert werden. "Statt Debatten über Steuererhöhungen oder einen Industriestrompreis brauchen wir Konsolidierung, Entlastungen und mehr Marktwirtschaft", so die FDP.

