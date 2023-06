Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy ChargeBox wurde von der GSA für das Green Proving Ground-Programm ausgewählt, um die Netto-Null-Emissionen in Regierungsgebäuden zu erreichen



12.06.2023

ChargeBox gehört zu den 20 zukunftsweisenden und nachhaltigen Technologien, die vom Green Proving Ground Programm und dem U.S. Department of Energy für eine reale Bewertung im Immobilienportfolio der GSA ausgewählt wurden NÜRTINGEN, Deutschland - DATUM, 2023 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein führender internationaler Hersteller von batteriespeicherbasierten Plattformlösungen, gab heute bekannt, dass die U.S. General Services Administration (GSA) die Ultraschnellladelösung ChargeBox von ADS-TEC Energy mit integriertem Batteriespeicher als eine der innovativen und nachhaltigen Technologien ausgewählt hat, die sie in Zusammenarbeit mit dem U.S. Department of Energy im Rahmen ihres erweiterten Green Proving Ground (GPG) Programms prüfen wird. Im Rahmen des GPG-Programms werden Technologien in sieben verschiedenen Anwendungsbereichen bewertet. Die ChargeBox ist in der Kategorie der Ladesysteme für Elektrofahrzeuge vertreten. Das ADS-TEC Energy ChargeBox-Schnellladesystem wurde entwickelt, um ein Elektrofahrzeug innerhalb von Minuten statt Stunden aufzuladen. Seine batteriespeicherbasierteTechnologie ermöglicht ultraschnelles Laden (mit bis zu 320 kW) fast überall in bestehenden Netzen mit begrenzter Leistung ohne zusätzliche Aufrüstung der Infrastruktur. Dies ermöglicht die Einführung von ultraschnellen Ladestationen in bisher nicht erschlossenen Regionen, wie Innenstädte und ländliche Gebiete. Dies trägt zu einem maßgeblich besseren und komfortableren Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen bei. Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass die ChargeBox im Rahmen des ‚Green Proving Ground'-Programms ausgewählt wurde, um die Bestrebungen der Regierungsorganisation zu unterstützen, Netto-Null-Emissionen in Regierungsgebäuden zu erreichen. Unsere speicherbasierten Plattformlösungen verändern das Energiesystem auf dem Weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hin zu einer nachhaltigen, erneuerbaren und dezentralen Energieversorgung." Das GPG-Programm nutzt das umfangreiche Immobilienportfolio der GSA, um innovative Gebäudetechnologien in realen Umgebungen zu bewerten. Die Bewertungen sollen die technischen und betrieblichen Merkmale der Technologien und ihr Potenzial für eine künftige breite Anwendung validieren. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der diesjährigen Bewertungen im Jahr 2025 vorliegen werden. Die Bewertungserbnisse helfen der GSA, fundierte Investitionsentscheidungen für Gebäudetechnologien der nächsten Generation zu treffen. Seit 2011 wurden im Rahmen des GPG-Programms 104 Technologien bewertet, von denen 23 in mehr als einem Drittel des GSA-Bestandes eingesetzt wurden, wodurch jährlich 116.000 Tonnen CO2 eingespart und Kosten in Höhe von 28 Millionen US-Dollar vermieden werden konnten. Weitere Informationen finden Sie unter gsa.gov/gpg . Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme.Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den "Circle of Excellence" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Information: ADS-TEC-energy.com



