Auch wenn der Wertpapierprospekt gegenüber der Vorgänger-Anleihe um 46 Seiten abgespeckt hat: Wer sich mit dem neuen Bond 2023/26 von DEAG Deutsche Entertainment in wirklich allen Facetten beschäftigen möchte, auf den wartet ein noch immer 454 Seiten umfassendes Dokument. Kaum vorstellbar, dass sich jemand hier wirklich komplett durchackert. Den Boden bereitet für die Emission hatte ... The post DEAG Deutsche Entertainment: Anleihe mit viel Spielraum appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...